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桃園熱鬧了！「2024萬聖城」連9天狂歡萬聖節，演唱會卡司、變裝還有免費接駁

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自樂遊桃園臉書粉專
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桃園熱鬧了！2024年桃園萬聖節最盛大的活動「桃園萬聖城」即將隆重開幕！活動將從10月26日持續至11月3日，一連9天帶你進入充滿驚喜與奇幻的「搗蛋鬼學院」世界。開幕當日17:30在桃園藝文廣場舉行盛大的開城儀式，隨後由火星混蛋、邱軍、曹雅雯、蕭秉治等超人氣卡司接力演出，讓現場氣氛達到最高潮。還有限量的開城小禮物等你來拿，送完為止！

圖／取自樂遊桃園臉書粉專
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圖／取自樂遊桃園臉書粉專
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今年的萬聖城將以「搗蛋鬼學院」為主題，打造7大創意打卡裝置，讓你沉浸於充滿驚喜的搗蛋世界。主題區域包括「搗蛋鬼校車」、「惡作劇學院」、「裝糊塗學院」、「愛胡鬧學院」及「萬聖小學堂」，每個學院都充滿了搞怪與趣味挑戰，邀請民眾一起參與各種創意活動，體驗萬聖節的淘氣魅力。現場還有超過百攤的萬聖節特色市集，提供美食、飲品與精選商品，讓你吃喝玩樂一次滿足！

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除了日常活動外，10月27日將舉行「搗蛋萌鬼變裝競賽」及萬聖節踩街遊行，邀請大小朋友一起參與變裝狂歡。11月2日晚上，DJ Cookie將帶來電音派對，嗨翻全場；11月3日的嘻哈Halloween電音派對將作為壓軸，讓全場氣氛持續升溫，為2024年桃園萬聖城畫下完美句點。

最後，為方便遊客抵達，主辦方特別安排了假日免費接駁車服務，每20分鐘從桃園火車站與新永和市場發車，直達活動現場，讓你輕鬆享受這場驚喜滿滿的萬聖盛宴！

圖／取自樂遊桃園臉書粉專
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