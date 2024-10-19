桃園熱鬧了！「2024萬聖城」連9天狂歡萬聖節，演唱會卡司、變裝還有免費接駁

桃園熱鬧了！2024年桃園萬聖節最盛大的活動「桃園萬聖城」即將隆重開幕！活動將從10月26日持續至11月3日，一連9天帶你進入充滿驚喜與奇幻的「搗蛋鬼學院」世界。開幕當日17:30在桃園藝文廣場舉行盛大的開城儀式，隨後由火星混蛋、邱軍、曹雅雯、蕭秉治等超人氣卡司接力演出，讓現場氣氛達到最高潮。還有限量的開城小禮物等你來拿，送完為止！

2024-10-19 11:00