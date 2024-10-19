AirAsia攜手 SEGA、ATLUS 「音速小子＆女神異聞錄」飛上天空

【文．廖苡安】

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia將與全球遊戲產業龍頭SEGA以及旗下公司ATLUS合作，將兩大經典遊戲《音速小子》和《女神異聞錄5》帶上雲端，此次合作為AirAsia的 Capital A品牌管理部門（Abc.）以「互連色彩」為主題傾力打造，從飛機塗裝、特色餐飲到週邊產品，備受旅客喜愛的遊戲IP將結合遊戲與旅行，為旅客創造更具趣味的飛行體驗。

AirAsia將兩大經典遊戲《音速小子》和《女神異聞錄5》帶上雲端。（圖片來源＝AirAsia）

AirAsia此次與SEGA、ATLUS合作，分別推出兩台特別塗裝飛機：《音速小子》彩繪機上有著藍色音速小子以及夥伴塔爾斯、納克魯斯、暗影和艾咪·羅斯，機型為A330，機尾號為9M-XXU，未來將執飛AirAsia長途運輸（AAX，航班代號：D7）的航班，包含台北-吉隆坡、台北-大阪、台北經吉隆坡轉至澳洲雪梨等航線。另一台《女神異聞錄5》彩繪機則看得見Joker和摩爾加納，機型為A320，機尾號為9M-AFF，未來執飛AirAsia（航班代號：AK）的航班，主要為馬來西亞國內線航段。

AirAsia品牌公司（Abc.）執行長 Rudy Khaw表示，此次合作顯示AirAsia品牌邁向另一個重要里程碑：不只航空，更深入遊戲以及流行文化領域中。這次與SEGA、ATLUS的合作，顯示AirAsia品牌的活力精神與創造力。SEGA公司總裁兼COO、代表董事內海州史（Shuji Utsumi）則表示，很榮幸能與AirAsia展開合作，讓《音速小子》和《女神異聞錄》IP在亞洲拓展，旅行與遊戲都是生活所需的娛樂，兩者結合相信可以創造出更多的樂趣。

【左圖】AirAsia《女神異聞錄5》彩繪機為A320機型，主要執飛馬來西亞國內線航段。【右圖】AirAsia《音速小子》彩繪機上滿滿超可愛藍色音速。（圖片來源＝AirAsia）

AirAsia機上餐飲品牌Santan將推出以《音速小子》為靈感的甜點：音速金環蛋糕。「金環」是《音速小子》的玩家在遊戲中的收集重點，這次可搭配金色糖霜一口吃下，旅客可於旅行前在網路及App上預訂，在所有AirAsia馬來西亞（航班代號：AK）和AirAsia X（航班代號：D7）航班均供應音速金環蛋糕。AirAsia還將推出獨家《音速小子》和《女神異聞錄5》主題設計周邊商品，預計於2025年第一季度開始在所有AirAsia與AirAsia X的航班販售，歡迎遊戲玩家蒐集。

《音速小子》是SEGA最具代表性的遊戲，30年多來一直是備受粉絲喜愛。隨著電影《音速小子3》即將上映，這股魅力將繼續擴展；由ATLUS開發的《女神異聞錄5》的角色扮演系列，曾於2017年獲得The Game Awards的「最佳角色扮演遊戲」和IGN的「最佳RPG」獎項。贏得廣泛好評也養了一群忠實粉絲，ATLUS後續還推出《女神異聞錄5皇家版》。AirAsia結合吸引人的IP帶來更多飛行樂趣，也有望引動更多粉絲朝聖。

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