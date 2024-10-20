名勝世界壹號圓滿完成2024航季！2025年基隆母港 獨家航程前往大阪世博會、高知和九州、沖繩

【旅奇傳媒/編輯部報導】於2024年成功完銷、班班滿載，名勝世界郵輪旗下「名勝世界壹號」郵輪，2024年10月18日圓滿完成今年台灣母港航季，同時宣布將於2025年4月30日至11月9日重返基隆。

航次比2024年多出一倍，航季將延伸為6個月，致力為台灣旅客提供更有性價比的郵輪產品。名勝世界壹號郵輪將前往日本的熱門城市，包括3、4及6天前往至沖繩以及九州、本島和四國的主要島嶼。

▲（左起）AsiaYo 執行長鄭兆剛、東南旅遊副董事長李樹軍、翔順旅行社董事長王魁元、上順旅行社董事長李南山、良友旅行社總經理陳玟錚、基隆港務分公司副總經理宋益進、名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔、名勝世界郵輪業務部總裁吳明發、名勝世界郵輪行政總裁兼執行董事區福耀、捷利旅行社董事長吳盈良、鳳凰旅遊董事長張巍耀、新進旅行社董事長王聰發、永信旅遊董事長黃士元、統一旅行社董事長孫運琦、台灣國際郵輪協會（ICCT）理事長兼大登旅行社董事長林博宗、台灣國際郵輪協會（ICCT）榮譽理事長兼永業旅行社董事長吳勛豐。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲（左起）名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔、AsiaYo 執行長鄭兆剛、上順旅行社董事長李南山、名勝世界郵輪董事兼首席執行官區福耀、名勝世界郵輪業務部總裁吳明發、永業旅行社董事長吳勛豐、捷利旅行社董事長吳盈良。 圖：名勝世界郵輪／提供

・6天5晚航次前往大阪（經和歌山）和四國島高知，搭郵輪、逛世博

・6天5晚一次三個目的地，玩滿九州和沖繩

・週休二日免請假，符合大眾期待

・增加飛航郵輪（fly cruise），促進基隆成為始發日本郵輪樞紐，刺激觀光經濟

▲名勝世界壹號圓滿完成2024年台灣母港航季，將於2025/4/30-11/09重返基隆母港，深入更多日本城市。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲和歌山：美麗而令人驚嘆的熊野那智大社坐落在那智山的高處，背靠雷鳴般的那智瀑布。 圖：名勝世界郵輪／提供

「名勝世界壹號」出發日期規律，獨家推出週日從基隆出發，提供15趟6天5晚大阪（經和歌山）至高知航次的行程，民眾可以搭郵輪、逛世博，一睹大阪世界博覽會（世博會）盛況。這次主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，佔地155公頃隆重登場，預計將吸引2800萬人參展，對世博會感興趣的旅客，可在購票同時購買由名勝世界郵輪組織已含大阪世博會門票的岸上觀光。暑假期間所有航次都將前往大阪和高知，家長可帶孩子們參觀大阪世博會上來自161個國家的展品，拓展視野見聞。

▲京都：沉浸在数百年歷史中的建築奇蹟，這座標誌性的禪宗寺廟裝飾著醒目的金箔，反映了日本深厚的文化遺產。 圖：名勝世界郵輪／提供

旅客亦可選擇前往歷史悠久的京都與和歌山眾多景點的岸上觀光行程，有聯合國教科文組織世界遺產高野山、建於1200多年前的50多座寺廟的聖地；歷史人文中心和歌山城，與受歡迎的溫泉，並在日本最好的海鮮餐廳用餐。 在四國地區，高知市是另一顆隱藏的寶石，四萬十川是最值得探索的最佳祕境；其他景點包括：高知城、竹林寺、播磨屋橋、龍宮神社等。同時，也不可錯過品嚐高知知名美食－炙烤鰹魚。

▲大阪：探索大阪最耀眼的地區之一「道頓堀」，這裡有璀璨燈光、河畔美景、購物場所和美味的街頭美食。 圖：名勝世界郵輪／提供

作為首家在2024年提供6日本三地航次的郵輪公司，名勝世界郵輪也將在2025年部署重新推出由基隆出發至沖繩和九州的熱門航次。其中共8趟週日出發包括6天5晚「長崎、鹿兒島、那覇」航次和6天5晚「熊本、鹿兒島、那霸」航次。此外，特定週日出發的4天3晚沖繩全覽航次將前往那霸和宮古島。

旅客亦可選擇搭乘週五或特定週三出發的3日沖繩（石垣島或宮古島）航次，享受週休二日免請假的短途郵輪之旅。 這些新航次將增加來自亞洲各地的「飛航郵輪（fly cruise）」乘客，從基隆登上「名勝世界壹號」前往日本，為那些想在台灣停留幾天並結合3、4、6或8日郵輪到日本的國際旅客提供完美的假期。

名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示：「我們感謝台灣市場的鼎力支持，帶動「名勝世界壹號」連續兩年大受歡迎。隨著該船將於2025年重返，我們致力於進一步發展亞洲各地的「飛航郵輪（fly cruise）」，吸引入境的旅客在登輪前或離船後可延長行程逗留於台灣。我們的部署振興了郵輪乘客在交通和住宿方面的需求、當地物資和服務採購、創造就業機會等整體當地經濟，期待2025年共同成長。」

名勝世界郵輪也於「名勝世界壹號」推出露台級專屬禮遇，從岸上到船上體驗都大大升級，讓乘客感受充份的舒適感。露台級乘客可優先辦理登船手續，以及各種船上特殊禮遇，包括：迎賓飲品、客房內全套設施、優先預訂船上場地和娛樂設施、特別折扣、飲料郵輪消費金，以及標準級無線網路。

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