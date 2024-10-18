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彩繪匠師很跟得上時代！ 超萌「寶可夢圖騰」竟畫在廟宇垂樑　還不只這間 「史努比帝君、派大星、哆啦a夢」全台找得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝大溪美華慈聖宮臉書、threads@huangdoggie分享
圖／翻攝大溪美華慈聖宮臉書、threads@huangdoggie分享

廟宇拜拜時會抬頭多看幾眼嗎？ 一名網友在社群分享，發現媽祖廟的垂樑上竟然有神似「寶可夢圖騰」的畫作，經由他驚喜分享後，引起網友紛紛熱議，甚至有網友神解分析在畫中可看到「寶貝球、小火龍尾巴、妙蛙種子、傑尼龜」等寶可夢陣容，還有網友之前也曾看過「史努比帝君」出現在松山慈祐宮等，考考眾人的眼力一起來找找！

圖／threads@huangdoggie分享
圖／threads@huangdoggie分享

有網友近日在threads社群平台貼出一段影片和照片，寫著「超狂，畫師媽祖廟內偷渡寶可夢？」畫面一出，引起眾人討論詢問「想知道是哪間廟？」、「好潮喔，宮廟有寶貝球」、「這是什麼台灣廟宇彩蛋區」、「畫師太有才了」、「慈祐宮地板還有史努比」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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經網友熱烈敲碗想知道出處！原PO也隨後公布這位在「大溪美華 慈聖宮」中。而在台灣廟宇建築中，「垂樑(又名員光)」除了有穩定樑柱間直角的功能，還有多半用雕刻或是彩繪來裝飾構成廟宇的藝術特色美感！在網友的好眼力之下，讓大家看見了大溪美華慈聖宮的垂樑有超萌的「寶可夢」蹤影，甚至有神人分析，可以看得見「寶可夢球、喵喵錢幣、霸王花、呱呱泡蛙、波克比、傑尼龜、小火龍尾巴」等元素，也有網友說真的成了「神奇道館」了！

圖／threads@3e9rien分享
圖／threads@3e9rien分享

udn旅遊美食頻道編輯同步為大家找一找，過往也曾經介紹在松山慈祐宮能看見「史努比帝君」，同時也有許多網友提及在其他廟宇看見「海綿寶寶、派大星、哆啦a夢」等可愛卡通人物彩繪，下回行經寺廟時，不妨也抬頭多看看，欣賞廟宇的垂樑彩繪藝術之美！

慈祐宮地面磁磚上出現一隻隻可愛「史努比」。圖／松山慈祐宮官網、脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權
慈祐宮地面磁磚上出現一隻隻可愛「史努比」。圖／松山慈祐宮官網脫口秀演員瑞恩IG@rayray_945授權

仔細瞧能看見「海綿寶寶、派大星、哆啦a夢」。圖／翻攝德威堂 蘇王會臉書
仔細瞧能看見「海綿寶寶、派大星、哆啦a夢」。圖／翻攝德威堂 蘇王會臉書

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史努比 寶可夢 廟宇

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