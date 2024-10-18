抽萬里蟹「感蟹金」！ 週末就到「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」大啖限定料理 加碼品嚐詹姆士現場料理

【旅奇傳媒/編輯部報導】現在是萬里蟹最肥美的季節，富基魚市將於推出「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」，消費滿額不僅可獲得魚市抵用券，還可加碼抽海鮮，此外，更邀請到名廚詹姆士於10/19（六）親自到魚市烹調萬里蟹限定料理，讓民眾可以免費嚐鮮。新北市漁業處邀請民眾趁著萬里蟹產季，「花點石間」到魚市享優惠，品嚐北海岸尚青的萬里蟹！

▲「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」消費滿額抽萬里蟹感蟹金。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

位於新北市石門的富基漁港，不僅是台灣最北的漁港，也是北海岸特產「萬里蟹」的產地之一，以獨特墨西哥帽造型設計建造魚市，串連活海鮮銷售區與餐廳區。以活水攤位聞名的富基魚市，除了當地的鮮美萬里蟹，魚市內也販售各式海鮮，如鮮蚵、花蟹、黃金蟹等，讓顧客可以親自選擇最新鮮的漁產。此外，港內的餐廳區域更擁有大片落地玻璃窗，並提供代客料理服務，不僅可以品嚐到現挑現煮的生猛海鮮料理，還能一邊欣賞壯麗的海港風景和迷人的日落，這種「現撈現煮」的體驗及美不勝收的落日海景，讓富基漁港成為海鮮饕客必訪景點。

為歡慶萬里蟹產季，富基魚市將於即日起至11/3每週六、日推出「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」，只要到魚市內水攤消費滿3,000元，即可索取魚市抵用券（每日限量100張，使用期限至今年12/31），此外，還能到活動服務台參加滿額抽獎，有機會抽到感蟹金1,000元（可於魚市折抵生鮮萬里蟹消費）、龍虎斑、生魚片、萬里蟹限定禮品或各式海鮮乾貨等好禮。

此外，富基魚市餐廳將於10/19（六）起推出「亞洲萬里蟹大賞」，由名廚詹姆士為富基魚市餐廳設計的韓式辣炒蛋萬里蟹、日式萬里蟹豆腐鍋及泰式黃咖哩萬里蟹等3道萬里蟹限定料理，讓民眾藉由大啖萬里蟹限定料理，免出國就能在舌尖上環遊亞洲的特色風味，並將於10/19（六）及10/20（日）皆提供萬里蟹限定料理試吃活動，而10/19（六）更邀請到名廚詹姆士至現場料理，讓民眾搶先品嚐；亦同時推出消費萬里蟹限定料理，即可登錄抽萬元魚市金或1,500元的萬里蟹熟蟹福袋，讓於萬里蟹產季造訪富基魚市的民眾好康優惠享不完。

▲富基魚市餐廳提供各式海鮮料理，讓民眾可以看海景享鮮味。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

新北市漁業處表示，萬里蟹四大產地分別為淡水、富基、野柳及龜吼漁港，其中臺灣最北漁港－富基漁港以獨特的墨西哥帽為建築特色，將捕獲的新鮮萬里蟹直接帶入市場，讓遊客能夠買到最鮮活的海產，還能在魚市內的餐廳，享受最道地的海鮮料理。現正值萬里蟹產季，魚市推出滿額優惠及名廚詹姆士萬里蟹限定料理試吃會活動，而在吃飽喝足後，也別錯過附近的海灣探索館、老梅迷宮、富貴角藝術園區及金點草里驛棧等景點；此外，野柳假日活蟹市集也持續營業到11/24（日），邀請民眾在萬里蟹產季期間「花點石間」到北海岸品鱻蟹、享優惠、玩景點。更多產季賞味與活動訊息，請於「萬里蟹品牌官網」查詢。

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