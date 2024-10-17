嘉義下起十月雪！ 布袋朴子一大片「白色花海」好似偽牽牛花 原來是餐桌上最常見的菜

九月雪看完，竟還能追十月雪！ 為大家介紹位於嘉義朴子和布袋之間，一大片的白色花朵盛開成花海，乍看花朵還長得神似牽牛花，原來這一片「偽牽牛花」是應菜花，也就是台灣最家常的餐桌美食「空心菜花海」！

圖／IG@bruce570318授權

每年的國慶日前後，在嘉義朴子順安里和布袋貴舍里一帶，大約是170縣道和161縣道附近，會出現一大片美麗的「白色花海」，讓大家追完9月雪韭菜花田之後，還能追10月雪的「空心菜花田」。

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大家都吃過鮮嫩的空心菜，但應該不清楚空心菜是旋花科，所以看起來和牽牛花長得很相似，而嘉義布袋朴子這裡種植的空心菜，開花後才會結種子，由農民採收後，再供應給全台種植空心菜苗。

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想在它上到餐桌上之前攔截這片美景的話，快把握機會，同時也提醒遊客拍照時不要踩到菜葉或跑進田裡，只要站到田埂處，就能得到十月雪的應景美照囉！

嘉義朴子空心菜花田

導航：朴子龜仔港順安宮

古厝座標：23.4245556, 120.2295556