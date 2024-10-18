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「薰衣草森林」ITF線上旅展開跑 北海道住宿下殺34折 台灣館別任選4天3夜9,999元

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緩慢石梯坪。　圖：薰衣草森林集團／提供
緩慢石梯坪。　圖：薰衣草森林集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著旅遊業的復甦，年度規模最大「2024 ITF 台北國際旅展」將於11/01-11/04在南港展覽館一館盛大舉行。「薰衣草森林」ITF線上旅展同步上線，旗下品牌緩慢、尋路等風格住宿推出超值優惠，邀請旅客一起感受與自然的深度連結。

隨著永續旅遊概念日益被重視，「薰衣草森林」於2023年已完成18項熱銷商品碳中和之外、金瓜石、大鵬灣等緩慢民宿也榮獲環保旅宿認證。薰衣草森林新社及尖石園區餐廳也得到環保餐廳的殊榮，並於「2024 ITF 台北國際旅展」特別推出與「永續、環保」相關的套票及遊程，誠摯邀請消費者一起慢遊魅力、細品生活的每一刻。

▲緩慢大鵬灣。　圖：薰衣草森林集團／提供
▲緩慢大鵬灣。　圖：薰衣草森林集團／提供

即日起，體驗「非日常」的美好不需要付出高額旅費。甫於2023年開幕的「緩慢．大鵬灣」，單日住宿價格下殺至3,199元，帶旅人一同徜徉美麗的海岸線，放鬆身心，享受海風拂面的感覺。此外，緩慢三館任選四天三夜連泊，以萬元有找的價格，讓旅客能自由入住山城或海岸，深入體驗台灣的文化與美景。對於喜愛寒冷北國風情的消費者，「緩慢．北海道」的三天兩夜行程優惠下探34折，以親民實惠的方式，邀您感受北國的春天的浪漫與夢幻。

▲緩慢石梯坪，依據地方風土設計的「山海慢食」晚餐。　圖：薰衣草森林集團／提供
▲緩慢石梯坪，依據地方風土設計的「山海慢食」晚餐。　圖：薰衣草森林集團／提供

10/19線上旅展限定商品：花蓮．石梯坪海景雙人房 一泊三食住宿券。早上10點限量啟售。一個可以悠哉看海、悠閒用餐的海岸別墅，所有房型均直面太平洋，躺臥柔軟被舖，就能目睹日出月昇的獨特景致。專案內含依據地方風土設計的朝食、下午茶及每客價值880元的「山海慢食」晚餐，原價8,400，現僅需4,299元。供應40組，售罄即止。

▲薰衣草森林新社及尖石園區推出「永續森林」套裝行程。　圖：薰衣草森林集團／提供
▲薰衣草森林新社及尖石園區推出「永續森林」套裝行程。　圖：薰衣草森林集團／提供

風格旅宿「尋路」，除了綠波浪及薰衣草森林園區之外，在南投日月潭區的新館「尋路ｘ雁寓」也將於此次旅展首度亮相，提供一個與大自然親密接觸的理想住宿環境，每晚僅需2,299元，11/1起展場限定價2,299限量搶購。

薰衣草森林新社及尖石園區，也推出「永續森林」套裝行程，為您及親朋好友設計的八人同行遊程價格僅需9,900元，包含園區餐食、飲品、香草植物 DIY 體驗。除了與朋友家人共享美好時光，也能進一步深入了解療癒森林的特色理念。線上旅展限量20組，ITF實體展場另有優惠。ITF展會期間，凡於現場持有任何帶有「薰衣草森林」LOGO 的物品者，均可參加打卡活動，只需拍攝合影並上傳至臉書／IG／Threads，即可獲得精美禮品一份。

▲緩慢金瓜石。　圖：薰衣草森林集團／提供
▲緩慢金瓜石。　圖：薰衣草森林集團／提供

面對全球對環境保護意識的提升，永續旅遊成為了當前旅遊業的重要趨勢。這一潮流不僅涉及減少碳排放，還涵蓋了保護文化和社會責任的各個方面。例如環保住宿的興起、當地文化體驗的重視、低碳交通的選擇，這些趨勢反映了人們對於旅遊方式的改變，追求更具意義和責任的旅行體驗。

「薰衣草森林」期待透過一系列與綠色永續相關的旅遊規劃，與旅客共同探索永續旅遊的魅力，同時體驗「慢一點，靈魂才跟得上」的旅行理念。

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