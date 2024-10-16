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Buffet 4人同行1人免費！ 新板希爾頓酒店6週年慶 豪華套房6666元起、燒鵝加6元升三吃、酒吧無限暢飲2小時

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新板希爾頓酒店提供
圖／新板希爾頓酒店提供

為了歡慶台北新板希爾頓酒店6週年，即日起至11/14推出「希心相伴」住房專案，再為消費者帶來一系列超值餐飲優惠，例如：悅．市集自助吃到飽享4人同行一人免費、青雅中餐廳加價升級、酒店「逸廊」無限暢飲優惠等，快來手刀預訂享好康！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至11/14開跑「希心相伴」住房專案，每晚入住豪華套房6,666元起，可享用27樓行政酒廊的尊榮禮遇，及贈送希爾頓榮譽客會積分666點，再加碼三天兩夜卓越套房方案16,666元起，額外附贈粉紅迎賓氣泡酒。入住即能參與抽獎，最高還可贏得16,666點會員積分。

圖／新板希爾頓酒店提供
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即日起至10/31止，新板希爾頓酒店二樓「悅．市集」自助吃到飽餐廳，推出了「四人同行，一人免費」限時優惠，平日午餐每位1,080元+10%起，晚餐每位1,180元+10%起，讓饕客們從異國美食嚐到本地佳餚，與家人好友相約共度愉快時光。

圖／新板希爾頓酒店提供
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即日起至10/30止，新板希爾頓酒店三樓「青雅中餐廳」，訂購嫣紅燒鵝加價6元即可升級為「一鵝三吃」，包含片皮鵝、蘿蔓松子炒鵝鬆及芋頭米粉鵝骨湯，豐富口感滿足饕客味蕾，是秋季不能錯過的必吃美食。

圖／新板希爾頓酒店提供
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即日起至10/30止，新板希爾頓酒店「逸廊」，優惠每位666元+10%起，即可享用指定紅白酒、烈酒、啤酒及軟性飲料等，無限暢飲兩小時，成為下班聚會小酌最理想場所。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／新板希爾頓酒店提供
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