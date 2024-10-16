中台灣久等了！ 澳門航空「台中－澳門」11／1起開航 經濟艙2千5百元起

【文・廖苡安】

好消息！澳門航空11/1起開航「台中－澳門」航班了，規劃每週4班飛航，這不僅提供中台灣旅客出遊更多選擇，也有望吸引更多澳門旅客到台中旅行，體驗中台灣的多元風貌。澳門航空10/16起於官網推出「澳門航空伴你澳遊」限時特惠專案，出發日期到明年6月，非常適合提早規劃度假。

【澳門航空伴你澳遊】官網購票促銷✨ 官網 點此前往 開票日 2024年10/16～11/23 出發日 2024年11/01～2025年6/23 台灣（台北/台中/高雄）至澳門2,500元起；經澳門至亞洲4,000元起（來回/未稅） *東京/大阪/首爾/曼谷/新加坡/河內/峴港/雅加達/吉隆坡

機場接送也能省 登機證優惠賺超多🪪

還沒搭機，澳門航空就幫你省錢！搭澳門航空預約特約公司機場接送，輸入指定優惠碼可享折扣250元。下機後更要記得保存好澳門登機證，澳門航空與多個店家合作，出示7天內登機證，就可以在指定店家享有特惠，以葡京人酒店為例，可兌換85折可享燊哥冰室、招牌麵、安琪兒咖啡及酒廊可享餐飲85折。網紅店蟹家大院也有95折優惠，詳細資料請見澳門航空官網。

度假玩樂品美食 澳門 自由行 熱絡🍴

澳門交通便利，玩法多元，深受自由行旅客喜愛。許多業者也會搭配節慶活動，推廣澳門機＋酒行程。11月最受矚目的活動包括11/14～17的第71屆澳門格蘭披治大賽車、11/15～12/1舉辦的第24屆澳門美食節等。12月還有大導演張藝謀與美高梅劇院共同推出的《MGM 2049》大秀登場。

經澳門中轉大陸/亞洲快又省✈️

兩岸間目前交通往返航班有限，搭配澳門航空北中南出發的航班，到澳門中轉非常方便！經澳門中轉可飛往北京、上海、南京、杭州等熱門自由行航點，如果是資深旅遊玩家，飛往重慶、成都、貴陽、南寧等地也相當順暢。早期兩岸航班較少時，就有許多旅行業者運用澳門中轉包裝產品開拓商機。如果時間充裕，還可以選擇經澳門中轉亞洲其他城市，順道多玩一站澳門。澳門航空亞洲航點包括東南亞的曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、河內及峴港，還有東北亞的首爾、東京、大阪等地，航點選擇眾多。搭配「澳門航空伴你澳遊」限時特惠專案，只要11/23前開票，明年6月底前出發，去哪兒都省！

澳門航空 台中—澳門 飛行時刻表（每週4班） 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 台中RMQ — 澳門MFM NX685 09:40 / 11:25 每週4、6 澳門MFM — 台中RMQ NX686 07:05 / 08:50 台中RMQ — 澳門MFM NX683 19:40 / 21:20 每週1、5

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