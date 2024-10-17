為何國外旅行業者不推台灣？ 自由行成全球旅遊趨勢

【文・唐偉展】

今年來台國際旅客數不如預期，以1～9月換算，大約6百萬人次，要達到目標的1千萬人次恐已無緣。近期與外國業者交換意見，其不諱言「不會主動推廣旅客到台灣旅遊…」。聽到這話我嚇歪了，追問其原因，竟是「因為台灣的駐外觀光單位總是在當地逕行推廣赴台自由行，甚少與旅行業者合作，我們怎麼挺得下去！」。據業者發現，台灣觀光單位在海外大力推廣自由行，導致團體遊市場停滯，殊不知「我們需要更多國際展會和行銷來支持推廣團體遊市場」。

這議題值得探討，特別是在全球旅遊業競爭激烈下，包括：政府與旅行業者的關係、政策對業界的影響，以及自由行與團體遊間如何平衡發展。觀光署在國外推廣旅遊，策略上強化推動自由行，或許是為了吸引更多年輕或強調個性化旅遊體驗的旅客，但卻忽略了這對當地旅行業者的影響，特別是推動自由行可能導致業者失去部分市場，進而減少業者對台灣的推廣意願。如何在推動自由行的同時，考慮到旅行業者的利益，例如提供不同層次的支持措施、不同市場的推廣策略？才能讓推動自由行與團體遊之間取得平衡。

相信業者自己也清楚，自由行已成為全球旅遊市場的重要趨勢，特別是在千禧世代和Z世代遊客中。根據UNWTO的報告，自由行的成長率在某些地區每年增長5%～10%；而在來台旅客中，自由行旅客占比也逐年上升，特別是來自日本、韓國、香港及東南亞。

自由行的增加影響了部分業者收入，特別是依賴傳統團體旅遊的中小型業者，他們壓力倍增，必須轉型推出更多個性化的產品以吸引自由行旅客。自由行和團體遊的市場需求有所不同，自由行的客群多數為年輕人、家庭或小團體，他們喜歡自定行程，重視深度旅遊與獨特體驗。而團體遊的主要市場仍然是中老年人、首次來台的遊客或語言能力較弱的遊客，這些群體更依賴旅行社提供的服務，此市場依然龐大，如果政府不支持，終將導致遊客流失。

「自由行旅客雖然增加了，但政府的資源卻沒有充分支持團體遊，導致依賴團體遊的業者受到衝擊。」不少業者表示，理解自由行的成長趨勢，但希望政府在推動自由行的同時，也能考量如何保持團體遊市場的穩定，設計雙軌制的推廣策略，依照不同市場需求提供不同支持措施；例如，針對高端團體遊推出更多特色行程，同時在自由行領域引入合作模式，讓旅行社也能從中受益；甚至與當地旅行社共同開發自由行產品，或利用現有的旅行社資源來提升自由行遊客的旅行體驗。

在國際市場中，台灣的交通和語言環境仍然有許多挑戰，團體遊的需求並不會消失，政府應該在推廣自由行的同時，為團體遊的發展提供更多支持，畢竟平衡發展才能帶入更多旅客，不是嗎？

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