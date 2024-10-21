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迪士尼「環島之星夢想號」最後巡禮！體驗套票690元起開賣

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「環島之星夢想號最後巡禮」活動，即日起推出體驗套票限量開搶。　圖：易遊網／提供
「環島之星夢想號最後巡禮」活動，即日起推出體驗套票限量開搶。　圖：易遊網／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最好玩的觀光列車「環島之星」，自去年（2023）結合迪士尼百年慶典打造「迪士尼主題列車」，帶領大小朋友走訪台灣近兩年的時光，也因為車上活動包羅萬象，客群從親子客到熟齡族群皆喜愛。

不過，由於與迪士尼的合約即將到期，將於12/30卸下迪士尼塗裝彩繪，易遊網特別推出「環島之星夢想號最後巡禮」活動，祭出限定段點的「體驗套票」，每人最低690元起、東西部環島列車套票3,590元，加碼再贈價值1,134元的史迪奇迴力車盲盒、套裝行程最高現折2千元，欲搶搭最後倒數梯次留下珍貴紀念，即日起限量開搶！

▲「環島之星夢想號」最後巡禮，購買部份套票或行程，可獲贈獨家史迪奇迴力車盲盒1套或聯名明信片2張。　圖：易遊網／提供
▲「環島之星夢想號」最後巡禮，購買部份套票或行程，可獲贈獨家史迪奇迴力車盲盒1套或聯名明信片2張。　圖：易遊網／提供

「環島之星」營運以來，成為國內第一部環島觀光列車，結合飯店、交通與在地特色行程受到好評，旅遊旺季更是一位難求，為讓更多旅客有機會體驗「環島之星夢想號」觀光列車的獨家設施與服務活動，在最後巡禮期間，特別推出「體驗套票」優惠活動，獨家販售東西部環島列車套票、一日來回和單程列車套票，搭乘日期10/11-12/30每週五、六、日、一，想搭乘超可愛的迪士尼列車務必要把握最後機會！

▲想到東台灣來趟親近山水的自由旅行，【環島之星．花蓮自由行2天】每人最低只要3,750元起。　圖：易遊網／提供
▲想到東台灣來趟親近山水的自由旅行，【環島之星．花蓮自由行2天】每人最低只要3,750元起。　圖：易遊網／提供

「環島之星夢想號」最後巡禮，自由行商品超激省！想要到東台灣來趟親近山水的自由旅行，【環星之星．花蓮自由行2天】提供五星級酒店的住宿選擇，每人最低只要3,750元起，就能安排一趟超高CP值假期，絕對要衝一波！

欲享受火車、華信航空陸空雙交通體驗推薦【環星之星．台東自由行3天】，入住結合故事與創意的設計旅店「旅人驛站鐵花文創館」，每人5,750元起；喜歡雙城市一起玩選擇中部出發【環星之星．台南．高雄自由行3天】，每人6,990元起，除額外贈送高雄捷運、輕軌2日券，11/30前報名再贈史迪奇迴力車盲盒1套。

▲【環島之星．台南府城古都．台東鹿鳴茶鄉溫泉3天】，入住台東「鹿鳴溫泉酒店」每人6,990元起。　圖：易遊網／提供
▲【環島之星．台南府城古都．台東鹿鳴茶鄉溫泉3天】，入住台東「鹿鳴溫泉酒店」每人6,990元起。　圖：易遊網／提供

單一縣市深度玩或是跨縣市的環島遊，最高現折2,000元！若想體驗一次暢遊東、南台灣的經典環島遊行程，推薦【環星之星．台南府城古都．台東鹿鳴茶鄉溫泉3天】，走訪名副其實的台南美食天堂，入住台東「鹿鳴溫泉酒店」獨享泡湯之樂，每人6,990元起；人氣行程還有【環星之星．嘉義阿里山．梅山花石溪步道2天】，入住距離觀日火車站步行僅5分鐘的「阿里山神木賓館」，以及造訪如宮崎駿動畫中神秘石頭村的「阿將的家23咖啡館」、以獨特日式風格打造的「佐一茶屋」和花石溪步道等景點，每人8,500元起。此外，精選花東三日遊再享四人同行現折2千的優惠，每人9,000元起。

▲深具歷史性和稀有性的國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】之旅。　圖：易遊網／提供
▲深具歷史性和稀有性的國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】之旅。　圖：易遊網／提供

深具歷史性和稀有性的國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】套裝行程，開賣前就引爆市場話題，銷售量更在一週內就超過8成，買氣熱度持續攀升中。規劃10月、11月花東、環島多款遊程，1日遊每人只要2,990元起、兩天一夜每人3,990元起，欲一睹「移動式博物館」的風華，務必要把握！

「環島之星夢想號」為迎接即將到來的萬聖節，10/25-10/28規劃萬聖搞怪派對，除了邀請旅客變裝上車，可獲得小禮外，指定段點更安排「蜘蛛網披薩DIY」和「印度彩色彩繪」活動，還能享用萬聖節造型甜點，邀請旅客一起感受熱鬧氣氛！

「環島之星夢想號－迪士尼主題列車」將於12/30完美的畫下句點，也讓許多粉絲十分不捨，但陪伴大家旅行的點滴回憶將永存心中。在最後巡禮階段，一定要把握機會搶搭體驗。

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