KKday 攜手日本 tabelog！導入4.2萬間日本餐廳預訂服務
台灣新創、旅遊電商KKday宣布，攜手日本最大餐廳預約平台「食べログ」（tabelog）合作，將導入4.2萬間日本餐廳預訂服務，包括觀光客喜愛的燒肉與居酒屋等在內，主打七大類餐廳預約免排隊，更可透過網路訂到老字號餐廳、米其林名店。
KKday日本分公司總經理大淵公晴表示，日本持續是台灣旅客最喜歡的旅遊目的地，Tabelog在日本今年也滿20周年。KKday提供多國語文版本，雙方的合作將可以解決語言不通的問題。
大淵公晴表示，目前KKday除了專注在體驗、交通的票券銷售，這次與tabelog合作將可大量上架特色餐廳，帶來好的體驗。
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