華航ITF線上旅展開賣！全航線優惠最低77折起 購票再抽商務艙

【旅奇傳媒/編輯部報導】「歡樂回憶製造機，準備起飛！」年度旅遊盛事「2024 ITF 台北國際旅展」火熱開跑！中華航空從2024/10/9-11/15，特別推出「ITF線上旅展」，不僅全航線提供最低77折起的超值優惠，更有機會贏得全球商務艙機票，讓你的旅遊夢想輕鬆實現，還有額外驚喜好禮。此次旅展不僅是旅遊愛好者的年度盛宴，更是一個創造珍貴回憶的絕佳機會，華航邀請大家一同展開探索世界的美好旅程！

▲德國法蘭克福聖誕市集。 圖：shutterstock／來源

▲2024 華航 ITF 線上旅展開跑，全航線77折，還有商務艙機票大放送。 圖：華航活動官網／來源

購票即抽商務艙機票，你的旅遊夢想由此展開 華航這次推出「ITF線上旅展」，除了祭出各航線的強檔限時優惠外，也帶來了許多豐富的活動。消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，還有筆電、電子書、Klook 全球玩樂金等豐富好禮，帶你盡享旅遊樂趣。此外，凡購票登錄者，不需抽獎就可以獲得 Klook 新戶 eSIM 0元起優惠碼及 MOMO 購物折價券，禮上加禮，心動加倍。

▲到澳洲布里斯本避冬，沉浸黃金海岸之美。 圖：華航／提供

預言美好回憶互動遊戲，再抽帛琉機票

今年中華航空目標是帶給國人美好回憶錄，本波活動的另一項亮點是 ｢與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票｣ 互動活動。消費者只需進入活動網站，參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，即有機會獲得帛琉機票，讓你與家人朋友在海島天堂度過難忘假期。

▲搭華航直飛帛琉，體驗繽紛海島假期。 圖：shutterstock／來源

超值航點再加碼，搶購限時優惠

為滿足旅客的需求，華航ITF線上旅展自10/09開始，提供77折起的優惠回饋旅客。臨近的香港只要TWD3,016起 (未稅)、馬尼拉只要TWD3,668起 (未稅)、沖繩、新加坡最低不到TWD6,000 (未稅)、還有直飛帛琉每週四班，只要TWD7,760 (未稅) 起，帶你沉浸享受上帝的水族箱；另外針對消費者喜愛的熱門航點進一步再加碼：東京最低只要TWD9,210起 (未稅)、北海道最低只要TWD14,000起 (未稅)。

長程線的部份，美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為TWD22,231起 (未稅)及TWD18,165 (未稅)，歐洲線倫敦、法蘭克福只要TWD21,717起 (未稅)、TWD24,047起 (未稅) 即可成行。紐澳線則推薦奧克蘭TWD19,858 (未稅)、布里斯本TWD17,523起 (未稅) 輕鬆享受南半球的春天美好 ! 華航線上旅展心動價，就是要與你共創美好回憶。

▲搭華航直飛熊本，暢遊九州美景。 圖：華航／提供

熊本航線加碼抽，香川優惠券玩透透

除了航點票價優惠外，熊本縣也提供加碼抽獎。活動期間購買台北－熊本來回機票旅客，即可參加加碼抽熊本三井花園酒店住宿券（乙晚），共提供100個名額，幸運得主將能在熊本體驗一段難忘的住宿時光，享受當地獨特的魅力。

香川縣觀光協會亦提供3大優惠券給購買華航高松航線自由行的旅客。優惠券內容包括高松機場來回利木津巴士乘車券（共有5條路線）、高松港－小豆島渡輪來回船票、栗林公園入園券，囊括所有自由行旅客最喜愛的路線與景點，非常實用。此外華航官網購票除了期間限定優惠票價外，單程票價再折最低500元起，來回票再折最低1,000元起，超值優惠千萬別錯過。

▲紐西蘭奧克蘭地標－天空塔。 圖：shutterstock／來源

中華航空致力於為旅客提供全球最佳的旅行選擇，無論是貼心服務、優質機隊，還有多元的旅遊體驗，華航讓每一次旅行變得更加舒適與難忘。這次的線上旅展與旅遊盛會絕對不容錯過，把握年度最大優惠，立即訂票並參加抽獎活動，成為下一個幸運得主，出發探索世界吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野