2024「北海岸藝術季」開跑囉！地景藝術共創豐富藝術濱線

「2024福爾摩沙北海岸藝術季」以「濱線測繪」（Walking The Shoreline）為題，邀請超過20位當代藝術家，在主副展區帶來不同風貌的地景藝術、特定場域裝置作品，並策動一系列公眾活動，混合田野考察、在地參與、社區設計、藝術聚落串連等多樣形式的藝術計畫。

▲圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季

▲陳肇驊《水不平，心不靜》_金山老街海邊沙灘(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

秉持著活動的願景和精神，進而因其將環境保護意識與藝術和觀光旅遊加乘，贏得2024年「倫敦國際設計獎（London Design Awards）概念設計—展覽及活動類」銀獎殊榮，足以證明「福爾摩沙北海岸藝術季」具有成為國際級觀光品牌的潛力與魅力，促使北海岸轉型成為國際性的永續文化觀光旅遊勝地！

▲石孟鑫《羽毛》_基隆湖海灣(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

▲李承亮《氣候中站》_萬里大鵬足湯公園(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

「2024福爾摩沙北海岸藝術季」邀請國立台灣藝術大學雕塑學系教授兼美術學院院長劉俊蘭以及藝評人游崴擔綱策展人，以「濱線測繪」（Walking The Shoreline）為題，透過當代藝術獨特的感性經驗，引領觀眾重新描繪一岸多灣的濱線，共創意義豐富的魅力海岸。

▲姚瑞中《地獄空之八仙過海到龍宮＋魔地佛》展場一隅_三芝遊客中心(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

「濱線」意指海岸線前方海水與陸地交界線，隨著潮汐推移的波動，拉出一個充滿可能性的區域，藉由這樣的海岸生態想像藝術季，亦即多元藝術生產的潮間帶、匯聚創造力的海灣。 為此，策展人策動一系列混合田野考察、在地參與、社區設計、藝術聚落串連等多樣形式的藝術計畫，由文史工作者與自然生態老師展開十餘場前導活動，逾二十位藝術家亦陸續在基隆、萬里、金山、石門、三芝各地進行創作將藝術帶入社區，以深化在地社區與藝術季的連結，為藝術季揭開序章。

▲江慧琳《風中漫漫》 _三芝雙灣自行車道軍人碉堡(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

▲呂沐芢《山海合奏曲 25-121》_金山朱銘美術館(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

藝術季規劃以主副展區呈現，主展區的戶外大型作品裝置於萬里大鵬足湯公園、金山朱銘美術館與中角灣遊客中心，分別展出藝術家李承亮的《氣候中站》、藝術家呂沐芢《山海合奏曲25-121》與藝術家林資芬的《造浪》；此外，藝術家簡俊成與羅景中及陳麒任帶領復興高中與金山中學學生，於台二線沿線的公車亭展出《12座公車亭的華麗變身》將會是北海岸小旅行的意外驚喜。

▲林資芬《造浪》_金山中角灣遊客中心(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

同步展開的藝術季活動，還有在基隆、萬里、金山、石門、三芝等十餘處場地呈現的藝術家駐地創作作品展示、藝術家工作坊展演成果發表、社區設計工作坊等，如豐富多元的藝術潮間帶生機蓬勃。

▲李慈湄《死語，生韻》_金山獅頭山登山步道涼亭(圖片來源：2024福爾摩沙北海岸藝術季)

「2024福爾摩沙北海岸藝術季」

活動日期：2024/9/28-2024/10/20





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