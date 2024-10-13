「楽玩多」台北永康街開幕滿額折100元再送50元折價券！經典寶可夢周邊商品亮相
人氣IP周邊品牌「楽玩多」正式進駐台北永康街，帶來寶可夢、三麗鷗、史努比等多樣化商品選擇。全新實體店位於充滿小巷魅力的永康街13巷，精心設計的藍色圓拱店面及兩層樓空間，讓粉絲一進門便感受到療癒氛圍。此次首度開設的永康街門市，將成為粉絲不可錯過的IP朝聖地。
進入店內，首先映入眼簾的便是寶可夢專區。超大卡比獸存錢筒擺在門口，圓滾滾的造型搭配著慵懶姿態，成為拍照熱點。此外，還有皮卡丘毛絨玩偶、可愛的耿鬼三角抱枕、以及一系列吊飾和靠枕，讓每位寶可夢粉絲找到專屬的療癒選擇。還有超萌的小火龍票卡夾、伊布造型的絨毛背包，讓實用與可愛兼具。
為了慶祝永康街門市開幕，楽玩多推出限時優惠。即日起至10月31日，單筆消費滿1,000元即可享100元折扣，還加贈50元門市抵用券。另有社群打卡抽獎活動，顧客只需追蹤楽玩多官方Instagram或Facebook，並於社群平台打卡，即有機會獲得豐富好禮。此外，海外旅客在11月30日前憑護照消費還能獲得限量贈品。
楽玩多 永康街門市
地址：台北市大安區永康街13巷8號
營業時間：周一至周日12:00-21:30
快來「楽玩多」永康街門市，與最愛的寶可夢角色相伴，享受獨一無二的療癒購物時光！
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