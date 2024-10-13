快訊

影／謝國樑市長保衛看這一戰 「章魚里」開票結果出爐

謝國樑罷免案開票中...今15萬4496人投票 投票率49.35%

三重小孩過馬路在斑馬線上跳舞 6萬多人看影片笑了

「楽玩多」台北永康街開幕滿額折100元再送50元折價券！經典寶可夢周邊商品亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

人氣IP周邊品牌「楽玩多」正式進駐台北永康街，帶來寶可夢三麗鷗史努比等多樣化商品選擇。全新實體店位於充滿小巷魅力的永康街13巷，精心設計的藍色圓拱店面及兩層樓空間，讓粉絲一進門便感受到療癒氛圍。此次首度開設的永康街門市，將成為粉絲不可錯過的IP朝聖地。

圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

進入店內，首先映入眼簾的便是寶可夢專區。超大卡比獸存錢筒擺在門口，圓滾滾的造型搭配著慵懶姿態，成為拍照熱點。此外，還有皮卡丘毛絨玩偶、可愛的耿鬼三角抱枕、以及一系列吊飾和靠枕，讓每位寶可夢粉絲找到專屬的療癒選擇。還有超萌的小火龍票卡夾、伊布造型的絨毛背包，讓實用與可愛兼具。

圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

為了慶祝永康街門市開幕，楽玩多推出限時優惠。即日起至10月31日，單筆消費滿1,000元即可享100元折扣，還加贈50元門市抵用券。另有社群打卡抽獎活動，顧客只需追蹤楽玩多官方Instagram或Facebook，並於社群平台打卡，即有機會獲得豐富好禮。此外，海外旅客在11月30日前憑護照消費還能獲得限量贈品。

圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

圖／取自楽玩多臉書粉專
圖／取自楽玩多臉書粉專

楽玩多 永康街門市

地址：台北市大安區永康街13巷8號

營業時間：周一至周日12:00-21:30

快來「楽玩多」永康街門市，與最愛的寶可夢角色相伴，享受獨一無二的療癒購物時光！

編輯推薦

三麗鷗 史努比 寶可夢 皮卡丘 護照

相關新聞

東北角療癒看海之旅！碧海藍天+無敵海景 還有必吃美食要嘗

udn走跳美食／大海愛上藍天 每回放假就想去宜蘭，但如果遇到周日北上就一定塞爆了，心想那就沿著海岸線慢慢開回來吧，至少比塞在交流道或雪隧好，還可以欣賞碧海藍天無敵海景，沿著美麗的海岸線一路向

「楽玩多」台北永康街開幕滿額折100元再送50元折價券！經典寶可夢周邊商品亮相

人氣IP周邊品牌「楽玩多」正式進駐台北永康街，帶來寶可夢、三麗鷗、史努比等多樣化商品選擇。全新實體店位於充滿小巷魅力的永康街13巷，精心設計的藍色圓拱店面及兩層樓空間，讓粉絲一進門便感受到療癒氛圍。此次首度開設的永康街門市，將成為粉絲不可錯過的IP朝聖地。

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

亞洲最大！第17屆「OPEN!大氣球遊行」12月7日高雄夢時代登場　4大亮點搶先看

受到全台大朋友、小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」與「OPEN!RUN」將於12月7日、12月8日於高雄登場，...

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

亞洲「８大特色建築」懶人包 不去這邊打卡等於沒來過！

想要在社群平台上吸引所有人的目光？一定要來看看這些亞洲這8大特色建築！無論是充滿未來感的高樓大廈，還是融合傳統文化與現代設計的宗教建築，每一個都能為你帶來截然不同的視覺震撼。快來探索這些各具特色的亞洲地標吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。