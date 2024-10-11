3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

便宜機票快搶！中華航空、國泰航空於ITF 台北國際旅展前夕，搶先舉辦線上旅展，最低全航線77折，樂桃航空慶祝雙十推出促銷機票，以Minimum促銷票價買到Standard票價，也就是托運行李免費。

◎中華航空

中華航空推出ITF線上旅展，即日起舉辦至11/15，除了全航線優惠最低77折起，出發日期為10/14至2025/9/30適用。

圖／中華航空提供

77折起優惠回饋包含，香港未稅價3,016元起、馬尼拉未稅價3,668元起（未稅）、沖繩、新加坡最低不到6千元，熱門航點進一步再加碼：東京未稅價9,210元起、北海道未稅價14,000元起；長程線有美國航線洛杉磯、舊金山票價未稅價分別為22,231元起及18,165元，歐洲線倫敦、法蘭克福未稅價21,717元起及24,047元起，紐澳線則有奧克蘭未稅價19,858元、布里斯本未稅價17,523元起。

◎國泰航空

圖／國泰航空提供

國泰航空線上旅展自即日起至11/15登場，精選全球67個航點85折起，包含香港、東京、大阪、名古屋、曼谷、吉隆坡、普吉島等，溫哥華、舊金山等，適用於雙人（或以上）同行，出發日期為2024/10/14至2025/6/30，但2025/1/24至2025/1/31不適用。

此外，國泰會員也有專屬優惠，登入帳戶預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元折抵2,000元優惠及額外「亞洲萬里通」里數，限首500筆訂位。

◎樂桃航空

樂桃航空。本報資料照片

樂桃航空即起至10/13 23:59開跑「輕鬆飛！Standard新票價促銷」活動，只要以「Minimum」的價格就可以買得到「Standard票價」，送指定座位還含1件託運行李，適用日期從2024年10月27日至2025年3月29日，樂桃航空不另收取燃油費。

6條航線包括有台北（桃園）飛大阪（關西）單程未稅價3,060元起、飛東京ㄞ羽田）單程未稅價3,290元起、飛東京（成田）單程未稅價2,510元起、飛名古屋單程未稅價3,090元起、飛沖繩（那霸）單程未稅價2,290元起。