高雄的鄉親有福了！ 11月直飛馬祖包機 秋遊馬祖三日團超夯

【文・林宥銣】

2024年秋冬，高雄小港機場將正式啟動直飛馬祖南竿的包機航班，這條航線開通不僅大幅縮短了兩地的交通時間，還為高雄及周邊地區的旅客帶來了全新的旅遊選擇。此次航班於11／6～27之間運行，每週3、5、7各有一個往返航班，共計10個往返架次。

搭乘直航航班，從高雄出發，不到2小時便可抵達馬祖南竿，大幅提升交通便利性。此次包機由易飛旅遊獨家承包銷售，華信航空執飛，每班次僅限售50席。該航班自9／26開賣以來，僅3天內便突破9成的銷售量，顯示出高雄與馬祖之間交通需求極為旺盛。馬祖近年來旅遊市場蓬勃發展，已成為國內熱門旅遊目的地，這條航線的開通進一步彰顯馬祖對南部市場的吸引力。

馬祖南竿，全世界最高的媽祖神像。（圖片提供＝易飛旅遊）

精心設計行程 挖掘兩地旅遊亮點

為了滿足旅客需求，易飛旅遊也推出多款精心設計的行程。包括3日遊行程，探索馬祖的特色聚落「小希臘」芹壁村、遊覽八八坑道及世界最高的媽祖巨神像；還有4日跳島行程，將南、北竿及東引的精華景點一次集齊，並升級品鑒馬祖海鮮大餐。針對馬祖居民，易飛旅遊特別推出「高雄米其林美食與網美景點打卡之旅」，讓馬祖旅客也能輕鬆體驗高雄的城市風情。易飛旅遊董事長周昀生表示，此次包機的熱銷再次驗證馬祖旅遊市場的強勁需求，未來易飛旅遊將持續拓展旅遊服務，促進更多元的交流與合作，並計劃在高雄設立分公司，為國人帶來更多優質的旅遊選擇。

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