快訊

泫雅、龍俊亨大婚現場照流出！她超短婚紗美腿辣翻了

切割柯文哲？檢調辦政治獻金案 眾望基金會董事謝明珠宣布辭任

聽新聞
0:00 / 0:00

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權、翻攝漢神巨蛋購物廣場粉絲頁
圖／IG@beckhamhong66授權、翻攝漢神巨蛋購物廣場粉絲頁

最快、最搶先的2024第一棵聖誕樹來囉！ 高雄漢神巨蛋購物廣場「16米高樂園聖誕樹」強勢登場，今年除了充滿樂高元素的巨型聖誕樹登場，還連帶7大「FUN PARK 主題樂園」造型場景一同亮相，每一款都超有趣又可愛，2024年底最適合親子同樂打卡勝地一定要追！

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

高雄漢神「FUN PARK主題樂園」正式開幕，最搶眼的16米聖誕樹，底部鋪滿滿了聖誕禮物盒，再搭配可愛人物頭像佈置，並且一口氣帶來七大夢幻主題造景，每一款都有充滿驚奇的樂高元素在裡面，等著大人小孩一同來拍照玩耍。

漢神FUN PARK 主題樂園打卡造景：

●可愛爆擊 : 摩天輪

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

●閃耀繽紛 : 造型拱門

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

●可愛航道 : 海盜船

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

●超萌逗趣 : 樂狗大哥餐車

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

●冒險刺激 : 雲霄飛車

圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁
圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁

●童趣互動 : 章魚滑梯

圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁
圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁

●照亮黑夜 : 璀璨聖誕樹

圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁
圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁

漢神FUN PARK 主題樂園

聖誕樹展期：2024/10/10 - 2025/01/01

聖誕樂園亮燈時間：下午17:00 – 晚上23:00

漢神FUN PARK樂園：2024/10/10-2025/02/16

地址 :高雄市左營區博愛二路777號

編輯推薦

相關新聞

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

亞洲最大！第17屆「OPEN!大氣球遊行」12月7日高雄夢時代登場　4大亮點搶先看

受到全台大朋友、小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」與「OPEN!RUN」將於12月7日、12月8日於高雄登場，...

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

亞洲「８大特色建築」懶人包 不去這邊打卡等於沒來過！

想要在社群平台上吸引所有人的目光？一定要來看看這些亞洲這8大特色建築！無論是充滿未來感的高樓大廈，還是融合傳統文化與現代設計的宗教建築，每一個都能為你帶來截然不同的視覺震撼。快來探索這些各具特色的亞洲地標吧！

鑽石公主號VS皇家公主號VS太陽公主號 到底差在哪？帶你用美食、娛樂設施、航線快速掌握3艘飛航郵輪的特色！

面對近期超夯的豪華郵輪旅程，是不是讓你有點無所適從，不知該從何開始下手呢？別擔心！今天AsiaYo就要來好好的幫你一把。特別分享準備已久的公主遊輪鑽石公主號、公主遊輪皇家公主號和公主遊輪太陽公主號超完整挑選攻略，即便是不曾上船過的郵輪小白，都能快速把你心中的疑問統統消除。

秋冬限定「2024草嶺古道芒花季」！季節美景11月賞花浪如詩

北台灣秋冬賞花盛典！「2024草嶺古道芒花季」登場！花期從11/2至12/1每年芒花紛飛的草嶺古道，秋冬限定的季節美景，邀請民眾走進登山賞花去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。