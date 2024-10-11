全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

最快、最搶先的2024第一棵聖誕樹來囉！ 高雄漢神巨蛋購物廣場「16米高樂園聖誕樹」強勢登場，今年除了充滿樂高元素的巨型聖誕樹登場，還連帶7大「FUN PARK 主題樂園」造型場景一同亮相，每一款都超有趣又可愛，2024年底最適合親子同樂打卡勝地一定要追！

圖／IG@beckhamhong66授權

高雄漢神「FUN PARK主題樂園」正式開幕，最搶眼的16米聖誕樹，底部鋪滿滿了聖誕禮物盒，再搭配可愛人物頭像佈置，並且一口氣帶來七大夢幻主題造景，每一款都有充滿驚奇的樂高元素在裡面，等著大人小孩一同來拍照玩耍。

漢神FUN PARK 主題樂園打卡造景： ●可愛爆擊 : 摩天輪 圖／IG@beckhamhong66授權 ●閃耀繽紛 : 造型拱門 圖／IG@beckhamhong66授權 ●可愛航道 : 海盜船 圖／IG@beckhamhong66授權 ●超萌逗趣 : 樂狗大哥餐車 圖／IG@beckhamhong66授權 ●冒險刺激 : 雲霄飛車 圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁 ●童趣互動 : 章魚滑梯 圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁 ●照亮黑夜 : 璀璨聖誕樹 圖／漢神巨蛋購物廣場粉絲頁

漢神FUN PARK 主題樂園

聖誕樹展期：2024/10/10 - 2025/01/01

聖誕樂園亮燈時間：下午17:00 – 晚上23:00

漢神FUN PARK樂園：2024/10/10-2025/02/16

地址 :高雄市左營區博愛二路777號