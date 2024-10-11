101國慶煙火被嫌「廢到笑出來」 賈永婕有話要說

台北101今年首度加入慶祝國慶的行列，舉辦雷射光雕秀以及第一次的國慶煙火展演，不過昨晚煙火施放後，許多網友都認為1分鐘的煙火秀太短，甚至有網友笑稱：「有沒有可能是歷史上最丟臉的一次？」。對此，台北101董事長賈永婕則出面回應。

昨晚有網友在PTT以「有沒有可能是歷史上最丟臉的一次？」為標題發文，表示在看完101煙火後，發現身旁的外國人相當錯愕，就連台灣人也覺得廢到笑出來，崩潰喊：「這種甚至不到半套的服務就別放了，滿心期待被踩在地上欸」有網友則在底下推文表示：「等跨年吧，2發根本可以省起來」、「下次學乖記得講光雕秀，然後噴幾發煙火」、「國慶煙火在雲林，訊息給你不用謝了」、「現場看真的傻眼，這是什麼垃圾」。

賈永婕今（11）日凌晨則在臉書發文，先是開心慶祝101在17天內就籌備完成第一個國慶光雕煙火秀，更再次慶賀中華民國國慶快樂。對於網友們提及此次煙火秀太短，她則解釋說：「那是因為今年時間的關係來不及找贊助，賈董就自己想辦法把預算從自己的辦公室擠出來」，並在發文中公開向台灣企業喊話歡迎明年一起來贊助。