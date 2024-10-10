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賈永婕親推薦台北101國慶煙火「絕佳觀賞2地點」 喊話：賈董等你喔

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賈永婕。 圖／擷自IG
賈永婕。 圖／擷自IG

剛擔任台北101董事長的賈永婕，今年雙十國慶台北101將會施放煙火，9日晚間她更是親推薦2個觀賞煙火的絕佳位置，期待大家可以前來觀賞。

賈永婕4日就在社群發文宣傳，今年國慶日台北101除了以往點燈活動，還有雷射光雕秀，更準備了國慶煙火，這也是台北101國慶煙火的處女秀，9日更為大家提供觀賞煙火的兩個絕佳地點，一個就是國父紀念館，另一個則是市政府東南廣場的沙坑區，還不忘向大家喊話「賈董等你喔」。

賈永婕親推薦2個欣賞台北101國慶煙火的地點。 圖／擷自IG
賈永婕親推薦2個欣賞台北101國慶煙火的地點。 圖／擷自IG

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