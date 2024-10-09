南台灣滑輪熱潮！大魯閣滑輪場推「十月0元免費暢玩」
免費玩！10月31日前，大魯閣「Roller186滑輪場」特別推出在地居民專屬優惠！台南與高雄的朋友，只需出示身分證、學生證或居住證，就能天天免費體驗1小時的滑輪樂趣。這次優惠涵蓋了充滿美式復古風情的「台南南紡館」和充滿馬戲團氛圍的「高雄楠梓館」，不限平假日皆適用！
「Roller186」滑輪場復刻了70、80年代的滑輪場景象，以霓虹燈飾與復古風格為主打，讓大人小孩都能感受滑輪運動的魅力。這項在地限定優惠活動，讓你免費入場（原價平日150元、假日190元），惟需支付滑輪鞋租借費80元，攜帶自備四輪滑輪鞋則免租。場地內還設有多個精心設計的打卡景點，讓滑輪運動與社交分享相得益彰。
台南南紡館以紅白配色和星光隧道為特色，洋溢復古氛圍；其中設有復古電話亭、蒂芬妮色洗衣機牆等熱門拍照區。而位於高雄楠梓的場館則以馬戲團風格為主，除滑輪場外還設有棒壘球打擊區、迷你保齡球等多樣娛樂設施，為愛好運動的朋友提供多樣化的選擇。10月期間，趕快把握機會，感受滑輪場帶來的復古風潮與運動樂趣！
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