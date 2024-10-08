南北都有煙火秀！ 2024「國慶雙十節」台北101首度上演1分鐘煙火+光雕秀、雲林40分鐘璀璨國慶煙火必追

2024國慶日南北都有煙火秀可以追！ 113年的雙十國慶煙火主場，首度移至雲林縣施放，10月10日當晚將近帶來近3萬發、長達40分鐘的煙火秀，而台北101除了跨年煙火秀全球馳名，今年也將首次舉辦國慶煙火展演，預計上演1分鐘煙火秀+當晚的國慶投影光雕秀。想追煙火的民眾可以預先準備了！

★台北101國慶光雕投影燈光秀

圖／翻攝台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

台北101今年首度加入慶祝國慶的行列，舉辦雷射光雕秀以及第一次的國慶煙火展演屆時，屆時煙火將達1分鐘，於10/10當晚20:00上演，包含了結合煙火、雷射光雕秀加上建築燈光及點燈打字的精彩展演，整體設計視覺結合台灣特色與101，一路展演至當晚晚間10點止。

時間：2024/10/10 晚上2000-2200

建議觀看地點：台北市政府東側廣場

★2024國慶焰火在雲林

圖／雲林縣政府提供

2024國慶日主場煙火秀，今年移至雲林縣舉辦，將於10/10在雲林虎尾高鐵特區盛大登場，當天下午16：30起就有舞台表演，到了晚間20：00起將施放長達40分鐘、近3萬發的燦爛煙火。由於雲林虎尾是布袋戲的故鄉，今年國慶煙火主視覺將特別結合經典布袋戲角色「素還真」意象。

圖／雲林縣政府提供

10/10下午4點半起，舞台表演將帶來霹靂布袋戲、夜光龍、管弦樂團及歌手輪番演出，現場還供應美食街400攤精選含雲林各地特色料理，並於下午2點至7點，可於斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站、北港好庫文化園區等4個地方搭乘，每10分鐘一班免費接駁車抵達煙火現場。

時間：2024/10/10 晚間20：00

地點：雲林虎尾高鐵特定區