名勝世界壹號10／13收官之作 6天5晚一次玩三地 再享海上燒烤派對、岸上觀光預定買2送1

【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛郵輪旅遊的朋友們，您上船了嗎？名勝世界壹號2024年秋季航次即將圓滿，10/13最後一梯航次重磅規劃6天5晚鹿兒島、熊本、那霸，一次玩三地，完美收官。不管是還沒登船、還想登船、或想感受金秋日本的朋友，手刀報名，搶購最後席次。

▲名勝世界壹號免費餐廳－百味軒，提供全套中式餐點。 圖：名勝世界郵輪／提供

2024年名勝世界郵輪佳績頻傳，暑假航次檔檔熱銷，迅速加開秋季航次，逾7萬人次遊客上船體驗海陸之旅，名勝世界壹號推陳出新強打「一次玩三地」、「免費中餐廳」、「週五出發，上班族免請假」、「最舒適家庭房」滿足台灣遊客需求，同時以多達17種主題餐飲穩坐「舌尖上的郵輪」稱號。

▲6天5晚航次，不可錯過一遊歷史悠久的熊本城。 圖：shutterstock／來源

收官之作，10/13～10/18以6天5晚航次回饋熱愛名勝世界壹號的遊客，航向九州享受日本最美秋季，沉浸式體驗熱情的鹿兒島、熊本、那霸的世界遺產、美食與文化。包含震撼的活火山奇景、可愛的熊本熊、歷史悠久的熊本城，與沖繩清澈湛藍大海、獨特琉球王國文化，徜徉在讓人一見鍾情的熱帶度假勝地，「玩」美體驗精彩海陸時光。

▲10/13收官航次，加碼贈送海上BBQ派對，滿足舌尖上的享受。 圖：shutterstock／來源

此外，船上也將贈送海上 BBQ 派對，滿滿的海鮮燒烤、炙燒牛排、甜蝦與貝類……，讓大家吃得過癮、喝得開心，吃飽喝足又睡飽，白天的陸地遊程再享好康，現在預定岸上觀光享買2送1優惠，買2個九州岸上觀光贈送1個那霸遊程，全面大放送！全航次每房再贈送 1GB 陸地漫遊卡，拍照打卡上傳無時差。

▲名勝世界壹號船上有專屬戶外泳池、滑水道，增添更多歡樂時光。 圖：名勝世界郵輪／提供

心動要快，把握機會搶購10/13航次，跟著名勝世界壹號體驗秋日海上風光。而基隆母港航次圓滿後，將於11/1起啟航杜拜、阿曼，帶來2晚、3晚絢麗中東海上風情，開啟新風貌，台灣航次與您相約2025見。

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