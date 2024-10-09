名勝世界壹號10／13收官之作 6天5晚一次玩三地 再享海上燒烤派對、岸上觀光預定買2送1
【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛郵輪旅遊的朋友們，您上船了嗎？名勝世界壹號2024年秋季航次即將圓滿，10/13最後一梯航次重磅規劃6天5晚鹿兒島、熊本、那霸，一次玩三地，完美收官。不管是還沒登船、還想登船、或想感受金秋日本的朋友，手刀報名，搶購最後席次。
2024年名勝世界郵輪佳績頻傳，暑假航次檔檔熱銷，迅速加開秋季航次，逾7萬人次遊客上船體驗海陸之旅，名勝世界壹號推陳出新強打「一次玩三地」、「免費中餐廳」、「週五出發，上班族免請假」、「最舒適家庭房」滿足台灣遊客需求，同時以多達17種主題餐飲穩坐「舌尖上的郵輪」稱號。
收官之作，10/13～10/18以6天5晚航次回饋熱愛名勝世界壹號的遊客，航向九州享受日本最美秋季，沉浸式體驗熱情的鹿兒島、熊本、那霸的世界遺產、美食與文化。包含震撼的活火山奇景、可愛的熊本熊、歷史悠久的熊本城，與沖繩清澈湛藍大海、獨特琉球王國文化，徜徉在讓人一見鍾情的熱帶度假勝地，「玩」美體驗精彩海陸時光。
此外，船上也將贈送海上 BBQ 派對，滿滿的海鮮燒烤、炙燒牛排、甜蝦與貝類……，讓大家吃得過癮、喝得開心，吃飽喝足又睡飽，白天的陸地遊程再享好康，現在預定岸上觀光享買2送1優惠，買2個九州岸上觀光贈送1個那霸遊程，全面大放送！全航次每房再贈送 1GB 陸地漫遊卡，拍照打卡上傳無時差。
心動要快，把握機會搶購10/13航次，跟著名勝世界壹號體驗秋日海上風光。而基隆母港航次圓滿後，將於11/1起啟航杜拜、阿曼，帶來2晚、3晚絢麗中東海上風情，開啟新風貌，台灣航次與您相約2025見。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言