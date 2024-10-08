ITF台北國際旅展早鳥票今開賣 今年展區擴大、規模增15%

全台規模最大的ITF台北國際旅展，11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場。75折早鳥票於8日正式開賣，限時搶購2天。主辦單位台灣觀光協會表示，今年展區升級擴大至1、4樓，共1,500個攤位，展出規模較去年成長15.38%。

ITF台北國際旅展每年吸引來自世界各地的參展商，包括國際旅遊局、航空公司、旅行社、飯店、觀光景點等，匯集了全球旅遊資源和商業機會。

觀光協會表示，今年不少民眾在早鳥票開賣前，就私訊粉專詢問票券資訊，甚至有年初已訂好飯店準備參加ITF台北國際旅展的民眾，昨晚凌晨甫開賣的早鳥票也有不錯的銷售表現。

ITF台北國際旅展今年邁入第38年、第32屆，集結111個國家／城市，為近7年最多。今年展出以永續及數位為主題，鼓勵參展單位盡量以永續會展的精神規劃策展，並與資策會合作以AI客服協助服務觀展民眾，打造旅展全新體驗。

展覽1樓規劃為國外旅遊專區，有各國國家館、旅行社及航空公司等，其中馬紹爾、吐瓦魯、肯亞為首次參展單位，深受國人喜愛的日本、韓國、香港也都擴大參展搶攻台灣旅遊市場。還有各大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、亞洲航空、越南航空、越捷航空，另有部分航空公司將與各國國家館一同展出。全台各大旅行社、旅遊平台均有參展，積極搶攻出國旅遊商機。

尋找國旅資訊的民眾在ITF也可以挖掘更多台灣主題遊程。4樓為國內旅遊專區，展出包括全台各地旅遊目的地、主題樂園、飯店、民宿及旅遊相關單位，推出各地方的深度旅遊內容，原民部落、客庄小鎮、影視遊程、農村酒莊、生態旅遊，從山林到海洋各式深度旅遊，一起探索台灣之美。

ITF早鳥票並於今日開賣。10月8日至10月9日，限時2天，在Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路限時開搶。原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格。錯過早鳥票的民眾，可以在10月10日起至10月31日開展前購買9折預售票。