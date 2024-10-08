北投麗禧線上旅展開跑 泡湯券、住宿券71折起

北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，年度最低價。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

全台唯一擁有米其林入選餐廳的度假飯店-北投麗禧溫泉酒店，即日起至11月10日晚間23點，於官網祭出年度唯一優惠，包含住宿券71折、泡湯券72折及SPA優惠券等。其中人氣主推年度熱銷商品-雅緻山景客房住宿券，是必買商品；此外，今年新增的麗漾SPA療程券，隱密森林系SPA藉由與經絡對應的五行精油，透過專業芳療師的精湛手技，釋放壓抑已久的身心靈；消費者可選擇以上網方式選購票券，輕鬆參與北投麗禧一年一度優惠盛會。

北投麗禧年度熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，每張售價11,500元，原價16,100元，折扣71折，入住15坪雅緻山景客房一晚、含麗禧晨之光早餐兩客以及免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，同時暢享館內人氣露天風呂與戶外風呂設施，是不容錯過的必買商品。

「雅緻豪華客房一泊二食券」可恣意在山林美景間享受湯泉。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

另外，「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17,999元，原價25,176元，折扣約71折，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值3,080元+10%晚間套餐兩客及麗禧晨之光早餐。晚間套餐可選擇連續兩年榮獲米其林推薦的雍翠庭臺式餐廳品嚐「典藏套餐」，享塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰雙主菜味蕾享受；或可選擇至C’est Bon歐陸餐廳享用「波士頓龍蝦套餐」，體驗山林環繞的奢華饗宴。

「雅緻豪華客房一泊二食券」晚餐可享米其林推薦雍翠庭臺式餐廳價值3,080元+10%的「典藏套餐」。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

若想和親友來場溫馨的溫泉度假之旅，首推「雅緻家庭客房一泊一食住宿券」，每張18,999元，折扣約75折。家庭客房可四人同享17坪寬敞空間客房，愜意沉浸在純淨白磺泉的呵護裡，與享用客房豐富的迷你吧、迎賓季節水果、經典鳳梨酥點心，並包含翌日4客麗禧晨之光早餐。

露天風呂(大眾湯)套票，每套10張售價13,000元。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧溫泉酒店地處北投制高點，坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉，由源頭直達的溫泉水，因純粹溫潤的原湯泉質備受泡湯客推崇喜愛，更屢獲網友票選最佳溫泉第一名。「露天風呂套票」每套10張，售價13,000元，盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，內含各式冷熱泉、桑拿、蒸氣室，並可無限享用軟性飲料與餅乾小點、有機蘋果。此外，高人氣熱門打卡點的北投麗禧獨立湯屋，也推出「獨立湯屋套票」每套3張，售價6,600元，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並贈送精緻手工奶酪兩份。

北投麗禧獨家推出「獨立湯屋套票」每套3張售價6,600元，享受90分鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

繁忙工作累積緊繃的身心靈，藉由北投麗禧自有品牌─儷漾SPA療程達到全身的放鬆。今年首次推出「儷漾SPA券」每張售價4,000元，體驗館內超人氣「60分鐘東方經絡療程」，藉由與經絡對應的五行精油，透過芳療師的精湛手藝，徹底釋放壓抑已久的身心。

儷漾SPA券每張4000元，享超人氣「60分鐘東方經絡療程」。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧溫泉酒店，洽詢專線02-2898-8888；消費者也可於北投麗禧官網線上旅展購買: https://bit.ly/3ZDOSfE