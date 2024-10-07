10月必衝「嘉義2座超美城堡」！設籍「這2區」免門票Ｎ刷希臘風莊園　全台最大歐式城堡「兩人同行買1送1」過萬聖

10月衝嘉義兩座超美城堡！美出名的嘉義熱門景點「蓋婭莊園」和「佐登妮絲城堡」都推出入園優惠，除有出示指定區域證件免門票外，萬聖節玩變裝還享「雙人入園買一送一」，更有嘉義人福利一路到年底。快快筆記，提上日程吧！

圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁

嘉義絕美希臘風「蓋婭莊園」10月免費入園來了！本月輪到「新竹、苗栗地區居民」免門票，10/31前只要憑設籍為新竹、苗栗地區（身分證英文字母為J、K、O開頭）身分證件即享好康。新竹人、苗栗人10月衝嘉義Ｎ刷歐風城堡！

圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁

萬聖節狂歡！嘉義必訪熱門景點「佐登妮絲城堡」在整個10月推出萬聖變裝入園「全票兩人同行一人免費」優惠，滿足你的過節變裝慾還能享雙人入園半價，打卡園內各式南瓜造景。不僅如此，為歡慶城堡2週年，年底前凡憑嘉義縣市身分證件入園只要100元。

全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」。圖／佐登妮絲提供

值得注意的是，萬聖變裝全身目視需有50%以上變裝元素，兩人至少一人變裝；變裝活動團體入園不適用，其他活動規則以佐登妮絲城堡公告為準。

圖／佐登妮絲城堡粉絲專頁

蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區 免費入園資訊

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:00

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：9:00-19:00（週三公休）