「草嶺古道芒花季」交通套票開賣！60元芒花專車與299套票超划算

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024草嶺古道芒花季」11/02-12/01展開，為方便遊客以低碳方式造訪草嶺古道，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）於今年芒花季期間的每週六日推出60元「芒花專車」和299元「超值套票」等2款交通套票，不只可節省約40-60分鐘步行時間，還有結合大東北角30家業者的好康優惠護照，超值套票更包含福隆便當及芒花紀念禮，10/01起可於「Tripbaa 趣吧」旅遊平台搶先預購，另外在福隆的福容大飯店也應景推出優惠專案，這個秋季就來草嶺古道遊賞芒花季，慢遊東北角！

▲草嶺古道芒花季每年都吸引很多遊客朝聖。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

60元芒花專車＆299元超值套票 便利的好選擇

草嶺古道芒花季是一年一度季節限定的美麗之約，今年東北角管理處特別規劃了60元「芒花專車」和299元「超值套票」，將於11/02 (六)、11/03 (日)、11/09 (六)、11/10 (日)、11/16 (六)、11/17 (日)、11/23 (六)、11/24 (日)、11/30 (六)、12/1 (日) 08:30-13:30，約每半小時發車一班。60元「芒花專車」將行駛「福隆遊客中心」－「遠望坑口站」（土地公廟）雙向接駁，可節省約40分鐘步行時間。而299元「超值套票」則由「福隆遊客中心」至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，保留體力欣賞草嶺古道美景，還包含福隆便當兌換券、芒花季紀念小禮乙份。除了選擇直接步行、搭乘公車或台灣好行之外，這二種交通套票將是不錯的選擇。

也特別提醒購票遊客留意，去程之報到地點為「福隆火車站前服務台」，搭乘地點則為「福隆遊客中心」，別跑錯了。

▲風管處特別規劃了60元「芒花專車」。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

套票加贈《芒花季專屬好康護照》 大東北角店家優惠大集合！

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今年更串聯大東北角觀光圈業者，整合推出《芒花季專屬好康護照》，只要購買交通套票即可獲贈乙本，憑護照即可享福隆、大里、大東北角觀光圈30個店家預備的專屬優惠如：「星空ｘ藝素村」消費九折、「禾香居柴燒窯烤麵包」手沖咖啡9折、「香格里拉休閒農場」和「香格里拉冬山河渡假飯店」餐飲免收10%服務費、「正福茶園」滿額贈送宜蘭風土茶包、「菌寶貝博物館」50元折價券、「天公餅行」滿二盒送小餅+石花凍等，部分優惠還可使用到年底。期待讓民眾可以體驗兩百年歷史古道，欣賞芒花的浪漫，還可順遊大東北角產業的豐富美好。

▲季節限定推出299元超值套票。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

芒花季周邊景點慢慢遊

隨著芒花季腳步接近，也有越來越多的好玩好康消息曝光，福容大飯店福隆店應景推出「芒花季－冬賞風呂小旅行」專案，優惠價1,999元包含：精緻風呂客房雙人湯屋體驗1.5小時，還贈送餐點四選一（大吧簡餐、下午茶雙享受、福粵樓經典鍋物或湯底伴手禮組），內容非常超值。

此外，東北角也有非常多適合在造訪草嶺古道前後順遊的景點如外澳服務區、這浬咖啡文創所、大坑觀景台（川岩咖啡）、礁溪泡湯、壯圍沙丘生態園區，現在持電子票證搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」，均享免費優惠，歡迎把握機會多加搭乘利用串遊東北角景點。

更多2024草嶺古道芒花季詳細資訊，如：交通套票及相關活動報名等，請至「2024草嶺古道芒花季」官網、「Tripbaa 趣吧」旅遊平台或「東北角之友」FB粉絲專頁查詢。

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