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年末衝國外！AirAsia「全航線8折起」限時7天 飛吉隆坡最低1684、飛沖繩大阪3000有找

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Fly AirAsia粉絲專頁
圖／Fly AirAsia粉絲專頁

衝東南亞過節！AirAsia推出促銷機票優惠，本週全航線8折起，台北飛吉隆坡單程含稅最低只要1,684元起，還有高雄飛沙巴的新航線首賣，以及國人Ｎ訪都不膩的泰國曼谷單程最低2,500元有找，還有超熱門的日本航線也有促銷價。

AirAsia於本週推出「全航線8折起」機票促銷，航點包含日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等，台北、高雄出發統統有。激省最推「台北－吉隆坡」單程含稅1,684元起；台北/高雄飛曼谷（廊曼），單程含稅2,490元起；還有新航線「高雄－沙巴」首賣單程含稅2,679元起；飛日本沖繩、大阪最低3,000元有找。

值得注意的是，本次促銷自即日起至10/13，出發期間為2024/10/21至2025/5/31。實際優惠價格以官網顯示為準。

圖／Fly AirAsia粉絲專頁
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圖／Fly AirAsia粉絲專頁
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AirAsia 機票促銷

促銷期間：即日起～2024/10/13

促銷內容：全航線8折起

出發期間：2024/10/21～2025/5/31

官網：https://www.airasia.com/zh/tw

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大阪 曼谷 機票 航線 馬來西亞

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