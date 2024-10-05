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光輝10月經典美景！ 桃園龍岡超壯觀「2萬面國旗海」飄揚 新拍點大景、升旗典禮必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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雙十國慶必追的經典夢幻場景來了！ 桃園國旗屋張老闆自費舉行國慶升旗典禮活動，今年邁入第30個年頭，今年壯觀國旗飄揚的場地移師到桃園龍岡圓環旁公園，現已掛滿超過2萬面國旗，並將於國慶日當天上午10點準時升旗典禮。

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每年國慶日前夕，桃園龍岡超壯觀「2萬面國旗海」旗正飄飄，超經典夢幻美景必拍必打卡！ 今年張老闆再度自費近40萬元掛上20000面國旗海，選定於交通狀況較良好的龍岡圓環旁公園舉行。

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位於桃園龍岡區龍東路上的電線桿也都已放置國旗，目前已掛設超越2萬面國旗，龍岡圓環旁公園再掛滿旗海，現場也提供大旗可以供民眾一同入鏡，輕鬆捕捉國慶超應景美圖，快出發搶先拍美照！

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10月10日早上10點將如期舉行升旗典禮，現場提供椅子讓民眾可以自行安排，老闆表示只要有愛國旗的心就能參加，當天也有鼓隊表演活動，以及從異域故事館出發的上百輛重機遊行，值得大家前往共襄盛舉。

桃園國旗屋-國慶日升旗典禮

時間：2024年10月10日10：00

「2萬面國旗海」龍岡圓環旁公園

地址：桃園市中壢區龍東路2之50號

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