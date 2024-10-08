華航奧克蘭增班 紐澳多點進出 制霸南半球

聚焦紐西蘭，美景拍不完！歲末年終，給自己放個大假，挑戰一趟南半球之旅吧！紐澳壯麗的美景和自然的生態，絕對能豐富心靈，帶回滿滿的回憶和能量。

▲蒂卡波湖魯冰花季節美景。 圖／shutterstock

不想穿著厚重出國玩，現在去紐澳正好，因應大洋洲進入春夏旺季，華航飛奧克蘭增至每週10班，從台北出發，途經布里斯本、或墨爾本，一趟就能通行紐澳，加上雪梨航點，華航紐澳航線多達4大航點，無論度假、差旅或留遊學，旅客都能靈活彈性安排專屬的南半球旅程。

▲紐西蘭必體驗福克斯冰川健行 圖／shutterstock

紐西蘭南島有許多觀光亮點，除了冒險首選皇后鎮、凱庫拉賞鯨體驗、福克斯冰川健行之外，蒂卡波湖、庫克山、米佛峽灣也是必遊的打卡熱點。

蒂卡波湖以毛利語命名，意為「沉睡於星空之下」，也是全球首個星空保護區。白天可欣賞湖泊與山脈的景色，夜晚還有機會看到幸福極光，若是春夏到訪，湖畔盛開紫色魯冰花，更能看到蒂卡波湖最美時刻。

▲南島最高峰庫克山，吸引無數登山客與自然愛好者前來。 圖／shutterstock

南島最高峰就在庫克山，國家公園內有冰川、河谷、高山湖泊，提供難度不一的多條健行路線，沿途美景令人驚豔，適合喜歡徒步健行、冰川探險等活動的戶外咖來挑戰。

▲紐西蘭峽灣美景，獲選為世界自然遺產。 圖／shutterstock

峽灣是紐西蘭具代表性的自然景觀，其中又以米佛峽灣最為知名，被視為「世界第八大奇觀」；乘坐遊船穿行其間，沿途飽覽雄奇險秀的峽灣風光，還有瀑布飛瀉入海，親眼見證大自然的鬼斧神工，也是南島的一大旅遊亮點。

紐西蘭大城奧克蘭，是探索北島的最佳起點，從這兒出發，可以探索電影《魔戒》中的哈比村場景、羅托魯瓦地熱公園、芒格努伊山度假勝地、懷托摩藍光螢火蟲洞…等景區。

值得推薦的是，藍光螢火蟲為紐西蘭特有物種，來到懷托摩，乘船緩緩穿過洞穴，數千隻發光螢火蟲在頭頂閃耀，有如星河，還可欣賞鐘乳石與石筍，感受數千年的自然變遷，是不可錯過的獨特體驗。

▲華航以A350廣體客機，飛航南半球紐澳航線。 圖／華航

徜徉紐澳春夏風情，就從選搭華航開始！華航南半球航點最多、最綿密，全市場布局最完整，致力於提供最好的飛航品質和機上服務，歡迎搭乘體驗A350廣體客機，親自感受華航以客為尊、無微不至的服務，盡享每一段美好的飛行時光。

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