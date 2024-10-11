鑽石公主號VS皇家公主號VS太陽公主號 到底差在哪？帶你用美食、娛樂設施、航線快速掌握3艘飛航郵輪的特色！

面對近期超夯的豪華郵輪旅程，是不是讓你有點無所適從，不知該從何開始下手呢？別擔心！今天AsiaYo就要來好好的幫你一把。特別分享準備已久的公主遊輪鑽石公主號、公主遊輪皇家公主號和公主遊輪太陽公主號超完整挑選攻略，即便是不曾上船過的郵輪小白，都能快速把你心中的疑問統統消除。





🚢公主遊輪鑽石公主號

圖/AsiaYo提供

😋美食亮點：鑽石公主號上除了多元風格的飲食之外，這裡連酒吧的種類也超豐富。有以古典音樂為主題的酒吧、賞海風格酒吧，如果喜愛跳舞的朋友也非常推薦可以到這裡的芙萱夜總會喔！

🦖設施亮點：在這艘郵輪上，不只能夠吃吃喝喝，鑽石公主號上打造了超過三種以上不同型態的室內外泳池，還有健身中心、有氧教室和高爾夫球場，完全不用怕平日的運動計畫會被打亂。

🛳 航線亮點：鑽石公主號目前提供了紐澳及日本兩種不同的航線，尤其在日本航線上主題相當豐富，還有機會可以在春季時欣賞到限定櫻花景色唷~





🚢公主遊輪皇家公主號

圖/AsiaYo提供

😋美食亮點：皇家公主號上的免費餐食真的超級豐富，不只能夠盡情享受經典的牛排與巧克力甜點，還有現桿的義大利麵與現炸薯條，保證你在船上絕對能吃得超過癮。

🦖設施亮點：來到位在甲板區的星空露天電影院，皇家公主號上的電視螢幕尺寸可以說是在郵輪界中非常大的，搭配上優質的音響，即便是坐在室外欣賞電影也有像是在電影院內的極致享受。

🛳 航線亮點：這艘郵輪的目的地主要是以航向阿拉斯加為目標，不僅會停靠各個沿途港灣，最特別的是還會駛進冰河灣國家公園，讓你在房間內就能輕鬆欣賞到冰河的震撼景觀。





🚢公主遊輪太陽公主號

圖/AsiaYo提供

😋美食亮點：太陽公主號上的美食相當多元，除了基本的西式料理之外，還能在這裡吃到鐵板燒、牛排和現撈的海鮮料理，美味度絕對是能被吃貨們大大認可的。

🦖設施亮點：這艘郵輪上的賞海設施對於喜歡拍照的網美們來說，簡直就是天堂呀~不只在船頭船尾都打造了專屬的賞景露臺，船上還有一個仿希臘式風格的玻璃穹頂空中花園，不管是在這裡拍照還是曬日光浴都超級推薦。

🛳 航線亮點：太陽公主號行駛的範圍大多集中在地中海沿岸，如果想要盡情暢玩南歐各國，又不想多花時間研究交通資訊的話，搭乘太陽公主號對你來說會是非常省力的方式！









以上就是今天的公主遊輪比較攻略啦！看完之後是不是也有點心癢癢想要出航探險了呢？除了今天介紹的郵輪之外，目前AsiaYo上也有像是皇家加勒比郵輪、名人郵輪名人千禧號和名勝世界郵輪雲頂夢號可以做選擇，有興趣的話就趕快到平台上獲得更多最新消息吧！

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