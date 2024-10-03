山陀兒颱風攪局！ 全台大型活動異動整理 「美樂蒂＆酷洛米」延期10／4開展
山陀兒颱風來龍！ 預估今（10/3）日將登陸，全台22縣市停班停課一天，受到颱風影響，全台多個大型活動也跟著異動調整，像是台南市政府與三麗鷗合作「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」，活動原訂於10/3開幕，將延期至10/4開展，為大家整理最新全台大型活動異動資訊，期待風雨後全台各活動能順利進行！
➤新竹｜2024香山濕地藝術季開幕活動
2024香山濕地藝術季今年以「海放時刻 Between the Tides」，規劃山海計畫藝術旅程，推出新竹市特有的藝術風景，原訂10/5舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至10/12上午11:30於香山濕地自然公園辦理。
➤南投｜2024南投健行節
因應山陀兒颱風路徑變化，預估信義鄉降雨量大造成山區路滑，為確保民眾安全，原訂5日舉行的「雙龍步道健行」活動延期辦理，時間另行公告，已報名且付款參加的民眾，系統將自動取消及退費。
➤台南｜2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅
台南市政府觀光旅遊局與三麗鷗公司攜手合作的「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，將在安平遊憩碼頭設置12公尺高酷洛米與美樂蒂的大型氣偶，，還有主題拍照區、限定商店、見面會、燈光秀等，活動原訂於10/3開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10/4開展，同時在10/5當天還有美樂蒂與酷洛米見面會。
➤屏東｜屏東東港迎王平安祭典
屏東東港迎王平安祭典原訂從9/28開始為期8天7夜遶境活動，因颱風而全面暫停，待颱風警報解除後再按原計畫完成迎王程序。
➤台東｜2024鐵花燈之祭
2024年鐵花燈之祭第二季主題燈飾「璀燦星際」，受颱風影響各燈區暫停開燈，預計將於10/4恢復亮燈。
➤台東｜2024藍海生活節
2024藍海生活節因山陀兒颱風影，取消9/29至10/3水舞展演，初步預計於10/4恢復。
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