山陀兒颱風攪局！ 全台大型活動異動整理　「美樂蒂＆酷洛米」延期10／4開展

山陀兒颱風來龍！ 預估今（10/3）日將登陸，全台22縣市停班停課一天，受到颱風影響，全台多個大型活動也跟著異動調整，像是台南市政府與三麗鷗合作「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅」，活動原訂於10/3開幕，將延期至10/4開展，為大家整理最新全台大型活動異動資訊，期待風雨後全台各活動能順利進行！

➤新竹｜2024香山濕地藝術季開幕活動

圖／新竹市政府提供

2024香山濕地藝術季今年以「海放時刻 Between the Tides」，規劃山海計畫藝術旅程，推出新竹市特有的藝術風景，原訂10/5舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至10/12上午11:30於香山濕地自然公園辦理。

➤南投｜2024南投健行節

圖／南投縣政府提供

因應山陀兒颱風路徑變化，預估信義鄉降雨量大造成山區路滑，為確保民眾安全，原訂5日舉行的「雙龍步道健行」活動延期辦理，時間另行公告，已報名且付款參加的民眾，系統將自動取消及退費。

➤台南｜2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 臺南探險之旅

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專

台南市政府觀光旅遊局與三麗鷗公司攜手合作的「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，將在安平遊憩碼頭設置12公尺高酷洛米與美樂蒂的大型氣偶，，還有主題拍照區、限定商店、見面會、燈光秀等，活動原訂於10/3開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10/4開展，同時在10/5當天還有美樂蒂與酷洛米見面會。

➤屏東｜屏東東港迎王平安祭典

東港迎王平安祭遇到颱風來襲，圖為9月28日請水儀式。圖／報系資料照

屏東東港迎王平安祭典原訂從9/28開始為期8天7夜遶境活動，因颱風而全面暫停，待颱風警報解除後再按原計畫完成迎王程序。

➤台東｜2024鐵花燈之祭

圖／台東縣政府提供

2024年鐵花燈之祭第二季主題燈飾「璀燦星際」，受颱風影響各燈區暫停開燈，預計將於10/4恢復亮燈。

➤台東｜2024藍海生活節

圖／翻攝藍海生活節臉書

2024藍海生活節因山陀兒颱風影，取消9/29至10/3水舞展演，初步預計於10/4恢復。