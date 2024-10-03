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颱風山陀兒影響 桃機上午8時統計取消211航班

中央社／ 桃園機場3日電
受山陀兒颱風影響，截至今上午8時統計，桃機今天共取消211航班。記者黃仲明／攝影
受山陀兒颱風影響，截至今上午8時統計，桃機今天共取消211航班。記者黃仲明／攝影

受颱風山陀兒影響，桃園國際機場公司表示，截至上午8時統計，桃機今天入境航班取消105班，出境航班取消106班，共取消211航班，提醒旅客及接機親友及早查詢航班異動資訊。

根據中央氣象署颱風消息顯示，颱風山陀兒移動速度仍緩慢，今天上午6時，颱風暴風圈已進入彰化以南、澎湖及花東陸地。

桃園國際機場公司今天表示，山陀兒影響漸趨明顯，依據機場公司上午8時統計，入境航班取消105班，其中客機85班、貨機20班；出境航班取消106班，其中客機88班、貨機18班，共取消航班211班。

機場公司指出，有關最新航班資訊，建議旅客及接機親友務必注意各航空公司異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班異動資訊，以免影響行程規畫。

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