風雨來了！ 這些百貨今暫停營業 新光三越周年慶首日遇颱風

寒舍集團攜手多家旗下酒店參加全台規模最大的ITF台北國際旅展，活動將於11月1日至11月4日在南港展覽館登場。此次寒舍集團推出37組超值優惠，包含住宿券最低3折起、餐券42折起等豐富促銷，旨在吸引國內旅遊市場的消費者。此外，集團還將於10月25日至10月31日設置實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可在台北喜來登與台北寒舍艾美現場購買商品，享受更多折扣與驚喜。同時，寒舍生活App的新會員加入即可獲得100元電子餐飲抵用券，一定要把握了！

2024-10-03 11:00