寒舍線上旅展10/4早鳥優惠搶先看！「住宿券下殺3折、餐飲券42折起」手刀開搶

寒舍集團攜手多家旗下酒店參加全台規模最大的ITF台北國際旅展，活動將於11月1日至11月4日在南港展覽館登場。此次寒舍集團推出37組超值優惠，包含住宿券最低3折起、餐券42折起等豐富促銷，旨在吸引國內旅遊市場的消費者。此外，集團還將於10月25日至10月31日設置實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可在台北喜來登與台北寒舍艾美現場購買商品，享受更多折扣與驚喜。同時，寒舍生活App的新會員加入即可獲得100元電子餐飲抵用券，一定要把握了！

圖／寒舍集團提供

針對國旅需求，寒舍集團特別推出「寒舍集團聯合住宿券」，以優惠價5,000元起可選擇入住四館酒店，礁溪寒沐酒店更推出「一泊一食望岳閣雙人住宿券」，以9,999元的超值價格享受一晚住宿。首次參展的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「尊貴客房雙人住宿券」，優惠價僅7,999元，為消費者提供入住豪華體驗。同時，米其林星級主廚設計的寒居酒店「BeGood餐廳雙人套餐券」也以每套2,880元的價格吸引美食愛好者。

為吸引消費者參與活動，寒舍集團在快閃櫃與旅展現場推出多組限時優惠，凡購買10張聯合住宿券，還能加贈1張，現賺5,000元！旅展現場消費滿額還有機會參加抽獎，最大獎可入住價值42,000元的台北艾麗酒店寰宇套房。此外，台北喜來登大飯店與寒舍艾美酒店也推出多款自助餐券，最低69折起的超值優惠，為饕客提供絕佳饗宴體驗。

圖／寒舍集團提供

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礁溪寒沐酒店亦推出多款住宿與餐飲商品組合，特別是「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」，每晚每人僅需2,222元，提供消費者高CP值的泡湯體驗。自助餐廳MU TABLE推出的「自助餐及會館使用券」也是今年的亮點，單人價僅1,280元起，享受餐飲與湯泉雙重享受。無論是國內旅行還是城市度假，寒舍集團旗下酒店在本次旅展中提供了多樣化的選擇，讓消費者享受高品質的住宿與餐飲體驗，把握時間準備搶起來囉。

圖／寒舍集團提供

寒舍集團2024年ITF台北國際旅展活動資訊

● 台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗酒店聯合參展

● 寒舍線上旅展

◇ 活動時間：2024年10月4日(五)上午10點至11月12日(二)晚上11點59分，共40天

◇ 購物網址：

1. 官方線上購物平台：https://mhhcar.smp.17life.com/

2. 寒舍生活App平台：iOS下載 https://pse.is/3qczh6 ，Android下載 https://pse.is/3ppxny

線上購買後，電子票券立即存入App帳戶中，可至【線上購物->生活券匣】或【會員->我的票匣->寒舍生活券】查看使用。

◇ 付款方式：僅接受網路線上刷卡(Visa、Master、JCB)

● 艾麗線上旅展

◇ 活動時間：2024年10月1日(二)上午10點至11月12日(日)晚上11點59分，共43天

◇ 購物網址：

1. 官方線上購物平台：https://humblehousetaipei.9funban.com/

◇ 付款方式：僅接受網路線上刷卡

寒舍旅展快閃櫃

◇ 活動時間：2024年10月25日(五)至10月31日(四)，共7天

◇ 活動地點：台北喜來登大飯店1樓接待大廳、台北寒舍艾美1樓北緯二十五

● ITF現場旅展

◇ 活動時間：2024年11月1日(五)至11月4日(一)，共4天

◇ 活動地點：南港展覽館4樓，攤位編號M101、M001