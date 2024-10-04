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大韓航空迎來台灣航線開航55週年 慶祝活動開跑！

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2024年，大韓航空台灣航線迎來55週年，同步推出慶祝活動。　圖：大韓航空／提供
2024年，大韓航空台灣航線迎來55週年，同步推出慶祝活動。　圖：大韓航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年，大韓航空迎來了台灣航線開航55週年。自1969年10月首爾與台灣之間首次開航以來，大韓航空不僅成為了韓國首個在台灣通航的航空公司，在半個多世紀的時間裡航線網絡持續擴張，成為大韓航空連接韓國和大中華區的代表性航線之一。

▲大韓航空珍貴歷史照片，見證時代軌跡。　圖：大韓航空／提供
▲大韓航空珍貴歷史照片，見證時代軌跡。　圖：大韓航空／提供

1969年10月2日，大韓航空開闢了當時東南亞最長的航線－「首爾－大阪－台北－香港－西貢－曼谷」，這也是大韓航空成立後首次開設的國際航線。當時，中長距離航線為確保第5航權的需求，一般都是連接中間停靠地運行，大韓航空也以這種戰略為基礎運營了該航線，促進了多國間交流與合作，成為連接亞洲地區的重要橋樑。

▲大韓航空開闢當時東南亞最長的航線「台北－香港－曼谷」航線。　圖：大韓航空／提供
▲大韓航空開闢當時東南亞最長的航線「台北－香港－曼谷」航線。　圖：大韓航空／提供

▲1969年初期，大韓航空在台灣辦公室，見證半世紀的茁壯。　圖：大韓航空／提供
▲1969年初期，大韓航空在台灣辦公室，見證半世紀的茁壯。　圖：大韓航空／提供

首航後，大韓航空台北至仁川航線自2004年起穩定營運每週7班、2012年增加至每週14班，並於2016年開設了台北至釜山航線。目前，台北至仁川航線每週14班，台北至釜山航線每週7班。此外，大韓航空於2024年9月起營運台中至仁川航線，9月至10月每週4班，並將於10月27日增加為每週7班，為往來兩地的乘客提供更多樣的選擇。

在通航55週年之際，大韓航空台灣總經理徐旼廷表示：「大韓航空在過去55年的漫長歲月裡，作為連接台灣和韓國的主要航空公司，始終致力於提供卓越服務，為促進兩地間的文化與經濟交流作出了巨大貢獻。今後將繼續秉承這一使命，不斷加強台灣和韓國的航線網絡建設，為顧客提供最好的服務而努力。」

為慶祝台灣航線55週年，大韓航空準備了一系列慶祝活動，以表達對乘客的感謝。10/2-10/16凡透過「大韓航空」官網或APP預訂台灣出發機票（美國航線除外），均可使用九折優惠券；並有 Skypass 會員問答抽獎活動，請參考大韓航空官方網站。

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