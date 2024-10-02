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激省「鈔有感」！10月8日ITF線上旅展開跑 日本省萬元、韓國萬元有找 再抽「一年份國旅」玩到飽

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不論是計畫冬季行程或2025出遊，都可在東南旅遊ITF線上旅展找到超值優惠。　圖：東南旅遊／提供
不論是計畫冬季行程或2025出遊，都可在東南旅遊ITF線上旅展找到超值優惠。　圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想提前計劃冬季滑雪、泡湯、聖誕跨年之旅，或是提早安排明年春節、寒假、賞櫻，鎖定東南旅遊的「2024 ITF線上旅展」，將於10/8-11/4登場！迎接年末旅遊盛事，讓荷包激省「鈔有感」，務必掌握5大參展攻略，還有「購買線上旅展指定海外團旅，加碼抽『一年份國旅』玩到飽」的重磅驚喜，2025旅費不愁、輕鬆出遊！

《攻略1》旅展週週搶：韓國8,888起．熱門行程省萬元．國旅299一口價

▲釜山濱海列車是遊客最愛的網紅美拍行程。　圖：東南旅遊／提供
▲釜山濱海列車是遊客最愛的網紅美拍行程。　圖：東南旅遊／提供

10/8-11/4期間，在每週二10/8、10/15、10/22、10/29早上10:00推出「萬元週週搶」的限量搶購活動，囊括韓國旅遊和熱門行程！韓國首爾賞雪、釜山濱海列車、濟州島探訪海女村…等5日團體旅遊，最低只要8,888元起，令人心動。

除了韓國旅遊不到萬元之外，還有最搶手的北海道流冰船、日本環球影城、泰國芭達雅、義大利等熱門行程，同步推出僅限此檔、每人激省萬元的超值特惠。此外，國內旅遊一口價299元的快閃特賣，更是必搶的熱門優惠，務必準時上線。

《攻略2》冬季限定搶先購：日本童話合掌村只要3萬元起

▲「華川鱒魚節」曾被CNN列入冬季七大不可思議，是一年一度的特殊節慶。　圖：東南旅遊／提供
▲「華川鱒魚節」曾被CNN列入冬季七大不可思議，是一年一度的特殊節慶。　圖：東南旅遊／提供

今年冬季的賞雪熱門行程，也囊括在特惠之中！

搭乘星宇航空前往「日本北陸」，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展特惠34,900元起；此外，曾被美國CNN評為「冬季七大不可思議」之一的「華川鱒魚節」，是韓國冬季一年一度的超級慶典，包含冰釣山鱒魚、冰上滑雪等，旅展特惠只要21,888元起！

《攻略3》明星商品特惠Go：東京迪士尼+保住星野集團．馬來西亞全程入住五星飯店免2萬

▲人氣超旺的富國島，也在東南旅遊ITF線上旅展優惠行程之列。　圖：東南旅遊／提供
▲人氣超旺的富國島，也在東南旅遊ITF線上旅展優惠行程之列。　圖：東南旅遊／提供

「精選東京星野」保證入住2024年6月全新開幕的「星野集團1955 Tokyo Bay」2晚，飯店以全球第一座迪士尼樂園建成之年來命名，是前往迪士尼遊玩的住宿首選，東南旅遊安排免費接送巴士前往東京迪士尼嗨玩一整天、和牛帝王蟹吃到飽，旅展特惠4萬有找。

辛苦一整年，是時候犒賞自己，「奢華遊馬來」全程入住五星飯店、大啖米其林推薦美食，旅展特惠只需19,900元起。還有時下最夯的越南富國島，搭乘星宇航空直飛、升等2晚五星、品嚐道地海鮮料理，旅展特惠3萬有找，奢華悠閒的享受，讓奔波一年的自己好好「鬆一下」！

《攻略4》2025搶先卡位：跨年煙火、春節、賞櫻自由行 滿額享95折

▲飛雪梨看全世界第一個跨年煙火。　圖：東南旅遊／提供
▲飛雪梨看全世界第一個跨年煙火。　圖：東南旅遊／提供

即將送走2024、迎接2025，快把特休假安排好，規劃明年的出遊行程！無論自由行或跟團體旅遊，都可在東南旅遊10/8-11/4 「ITF線上旅展」期間，找到心之所向。跨年最受矚目的煙火秀，也可及早安排，在「澳洲雪梨」海景港灣景觀餐廳，迎接全世界第一個跨年煙火，旅展優惠每人省1萬元。

搶先首賣的「肯亞動物大遷徙」，引領遊客前往體驗令人驚嘆的自然奇景，最高每人省1萬5千元。另外，針對春節9連休及台灣旅客熱愛的日韓賞櫻行程，在旅展活動期間推出全球機加酒自由行、熱門旅遊票券，活動消費滿額可再享95折優惠！

《攻略5》強強聯手：與 7-ELEVEN OPENPOINT、LINE旅遊攜手合作

在本屆旅展中，東南旅遊特別與 7-ELEVEN OPENPOINT、LINE旅遊共同合作，用最有誠意的加碼優惠回饋給消費者，只要把握以下活動時程，就可晉升東南旅遊「優惠達人」！

【東南旅遊ITF線上旅展加碼回饋】

● 10/2-10/21期間：享「OPENPOINT 10點抽韓國冬季滑雪5日遊」，即以10點OPENPOINT限時兌換「韓國冬季滑雪5日遊」抽獎資格

● 10/22-11/4期間：享「OPENPOINT 1點兌換千元旅遊金」，即以1點OPENPOINT，就可限量兌換東南旅遊ITF線上旅展活動商品「千元折價券」

● 10/23-10/25期間：享「加碼最高LINE POINTS 5%」，活動期間全館國外團體旅遊商品，使用LINE旅遊下單，加碼回饋「5% LINE POINTS」

● 東南旅遊「ITF線上旅展」活動詳情，請上網參考：https://reurl.cc/E6DXEg

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