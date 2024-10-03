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達美航空線上旅展開跑！ 台北－美國來回機票全面9折起 加碼週週送機票

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達美航空於2024年6月7日開航台北－西雅圖航線，現正推出線上旅展台北－西雅圖經濟艙來回只要新台幣 23,130元起（未稅）。　圖：達美航空／提供
達美航空於2024年6月7日開航台北－西雅圖航線，現正推出線上旅展台北－西雅圖經濟艙來回只要新台幣 23,130元起（未稅）。　圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空歡慶首度開航台北－西雅圖航線，為迎接即將於11/01登場的「ITF台北國際旅展」，率先推出線上旅展雙重優惠活動，10/01全面開賣！

即日起至11/04止，旅客透過指定旅行社購票即享「台北－美國來回機票9折起」，還可以加碼參加「週週送機票」抽獎活動，旅客可把握此難得的機會，以最實惠的價格樂遊美國各大城市，及早規劃秋季賞楓、冬季賞雪，以及寒假農曆新年假期，體驗達美航空天天直飛的台北－西雅圖航班，搭配美國內陸段的綿密航網，讓您輕鬆擁有一趟秋冬美式主題之旅。

▲介於商務艙及經濟艙之間的「達美尊尚客艙」座椅空間寬敞舒適，享有專屬菜單及個人護理包，十分受到商務人士青睞，線上旅展亦享有九折起的優惠票價。　圖：達美航空／提供
▲介於商務艙及經濟艙之間的「達美尊尚客艙」座椅空間寬敞舒適，享有專屬菜單及個人護理包，十分受到商務人士青睞，線上旅展亦享有九折起的優惠票價。　圖：達美航空／提供

全台最大年度旅遊盛會－「ITF台北國際旅展」，今年將於11/01-11/04於台北南港展覽館舉辦，今年六月開航台北直飛西雅圖的達美航空，特別聯合10家旅行社業者提前推出線上旅展活動，雙重優惠內容包含：

第一重：凡透過指定旅行社購買2024/10/01-2025/2/28期間，自台北出發至美國之來回機票，將享有9折起之優惠票價。

第二重：活動期間每週抽出一位購買達美航空旅展促銷機票之幸運旅客，將可獲得「達美航空台灣往返美國來回經濟艙機票乙張」。

▲台北往返西雅圖的航班上可享用中菜名廚梁子庚為達美航空設計的專屬菜單。　圖：達美航空／提供
▲台北往返西雅圖的航班上可享用中菜名廚梁子庚為達美航空設計的專屬菜單。　圖：達美航空／提供

▲台北往返西雅圖的航班上可享用星巴克咖啡。　圖：達美航空／提供
▲台北往返西雅圖的航班上可享用星巴克咖啡。　圖：達美航空／提供

達美航空每日一班直飛台北－西雅圖，是市場唯一日間出發及抵達的航班，方便旅客銜接美國國內航班至各大航點。購買達美航空機票，國際段與美國內陸段全程可開立一本機票，全程享有2件免費託運行李及行李直掛目的地服務，讓轉機更便利、旅程更安心有保障。

藉由達美航空在美國國內的綿密航網，旅客台北－西雅圖航班，當日即可便利地銜接至波特蘭、鳳凰城、拉斯維加斯、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、達拉斯等超過40座美洲城市；達美航空更以舒適的客艙設計、完善的會員服務，屢獲各類大獎肯定，為您打造全方位暢遊美國的飛行體驗！

達美航空線上旅展台北－西雅圖經濟艙來回只要新台幣 23,130元起（未稅），「達美尊尚客艙」來回只要新台幣47,250元起（未稅），購票詳情及抽獎活動辦法請洽：東南旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、山富旅遊、易遊網、五福旅遊、金龍永盛、良友旅行社、易飛網、燦星旅遊。

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