達美航空線上旅展開跑！ 台北－美國來回機票全面9折起 加碼週週送機票
【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空歡慶首度開航台北－西雅圖航線，為迎接即將於11/01登場的「ITF台北國際旅展」，率先推出線上旅展雙重優惠活動，10/01全面開賣！
即日起至11/04止，旅客透過指定旅行社購票即享「台北－美國來回機票9折起」，還可以加碼參加「週週送機票」抽獎活動，旅客可把握此難得的機會，以最實惠的價格樂遊美國各大城市，及早規劃秋季賞楓、冬季賞雪，以及寒假農曆新年假期，體驗達美航空天天直飛的台北－西雅圖航班，搭配美國內陸段的綿密航網，讓您輕鬆擁有一趟秋冬美式主題之旅。
全台最大年度旅遊盛會－「ITF台北國際旅展」，今年將於11/01-11/04於台北南港展覽館舉辦，今年六月開航台北直飛西雅圖的達美航空，特別聯合10家旅行社業者提前推出線上旅展活動，雙重優惠內容包含：
第一重：凡透過指定旅行社購買2024/10/01-2025/2/28期間，自台北出發至美國之來回機票，將享有9折起之優惠票價。
第二重：活動期間每週抽出一位購買達美航空旅展促銷機票之幸運旅客，將可獲得「達美航空台灣往返美國來回經濟艙機票乙張」。
達美航空每日一班直飛台北－西雅圖，是市場唯一日間出發及抵達的航班，方便旅客銜接美國國內航班至各大航點。購買達美航空機票，國際段與美國內陸段全程可開立一本機票，全程享有2件免費託運行李及行李直掛目的地服務，讓轉機更便利、旅程更安心有保障。
藉由達美航空在美國國內的綿密航網，旅客台北－西雅圖航班，當日即可便利地銜接至波特蘭、鳳凰城、拉斯維加斯、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、達拉斯等超過40座美洲城市；達美航空更以舒適的客艙設計、完善的會員服務，屢獲各類大獎肯定，為您打造全方位暢遊美國的飛行體驗！
達美航空線上旅展台北－西雅圖經濟艙來回只要新台幣 23,130元起（未稅），「達美尊尚客艙」來回只要新台幣47,250元起（未稅），購票詳情及抽獎活動辦法請洽：東南旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、山富旅遊、易遊網、五福旅遊、金龍永盛、良友旅行社、易飛網、燦星旅遊。
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