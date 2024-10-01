人潮湧KTV！好樂迪、錢櫃官網當機 業者：全台放假連線量更大

颱風山陀兒襲台，全台22縣市2日放颱風假，民眾搶訂KTV，導致好樂迪、錢櫃的官網及App當機。好樂迪今天證實，「這次湧進的連線量更大，連官方後台也在轉圈圈」，預料午夜前會慢慢消化。

颱風山陀兒已轉為強颱，中央氣象署指出，颱風近中心瞬間最大陣風17級，全台22縣市均宣布停止上班上課。

許多民眾得知放假的消息後，立刻湧入KTV官網，導致好樂迪、錢櫃的官網及App瞬間當機。

好樂迪發言窗口向中央社記者證實，確實有當機的情況，而這也不是特例，每回宣布颱風假後，官網和APP都會因大批民眾連網湧入而當機，「但這次因為全台灣都放颱風假，所以湧進的連線量就更大」。

他也表示，以往都能在線上，從後台掌握訂位狀況，但目前也沒辦法看到，連官方後台也在轉圈圈，顯示網路運載量太大，預估網路壅塞的情況，可能會到午夜之前慢慢消化排解。

對於颱風假對業績的挹注，好樂迪表示，確實宣布放颱風假後，沒有風雨時業績是很好，但有風雨時業者也很擔心民眾安全，而對於上班的員工，都會依照勞基法加班給付，也不會強制要求上班。