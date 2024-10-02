2024年上半年博物館人氣Top 5排行出爐！故宮竟然不是冠軍 而是「它」

交通部觀光署日前公布的2024年上半年博物館人氣排行正式出爐，這些博物館絕對是到台灣旅遊清單上不可錯過的景點。而盛名的故宮博物院居然無法排到前五名，與小編一起看看Top5人氣博物館吧！

Top 5：國立科學工藝博物館——科技迷的夢幻樂園（96萬3451人次）

高雄國立科學工藝博物館以96萬3451人次奪下第五名，這裡擁有豐富的科技展品，無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到趣味。從蒸汽機到現代科技，博物館的每一個角落都是知識的寶藏。玩累了還可以走到愛河邊享受高雄的暖陽，再到駁二藝術特區感受文創氣息，這絕對是科技與藝術的完美結合！

圖／國立科學工藝博物館提供

Top 4：國立台灣科學教育館——知識的樂園，士林夜市的起點（109萬4761人次）

科學控們，這裡是你的必到之地！國立台灣科學教育館以109萬4761人次排名第四，提供豐富的互動體驗，讓你用最輕鬆的方式探索各種科學奧秘。帶著孩子來一場科學冒險，接著直奔士林夜市品嚐地道美食，讓你既能腦力全開，又能大快朵頤，這樣的旅程誰不愛呢？

國立自然科學博物館自1986年開館。圖／國立自然科學博物館提供

Top 3：國立自然科學博物館——知識與樂趣的雙重享受（123萬3894人次）

台中的國立自然科學博物館是親子遊的首選，上半年吸引了123萬3894人次，成為旅遊熱門地點。不管是恐龍迷還是星空愛好者，都能在這裡找到心中的熱愛。從巨大的恐龍化石到宇宙奧秘的解說，每一個展廳都讓人目不轉睛。參觀完博物館後，可以到台中市區的美食街逛逛，或是在綠意盎然的公園散步，享受悠閒的一天。

圖／自然科學博物館提供

Top 2：國立海洋科技博物館——探索海洋奧秘（128萬1450人次）

喜歡海洋的朋友，這裡是你的天堂！國立海洋科技博物館位於基隆，以128萬1450人次榮登亞軍，絕對是一個全家出遊的理想室內景點。館內的海洋生物展示以及最新的海洋科技設備，讓你彷彿置身於海底世界。參觀完博物館後，別忘了前往附近的基隆港，享用新鮮的海鮮美食，這樣的行程安排保證讓你充滿驚喜與收穫！

圖／海科館提供

Top 1：國立中正紀念堂——台灣的歷史心臟（195萬0201人次）

你一定聽過國立中正紀念堂，但親訪博物館可不一定了。這回以將近200萬參觀人次居冠，這座位於台北市中心的地標不僅擁有壯觀的建築，更有寬敞的自由廣場和壯麗的紀念大廳。最適合的玩法？帶上一台相機，在藍天白雲下拍下自由廣場的壯麗美景。室內展區除了能一窺台灣歷史，中正紀念堂的周邊還有許多隱藏的咖啡館和散步小道，讓你既能感受歷史，也能享受現代的輕鬆氛圍。