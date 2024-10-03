冬季限定！解鎖夢想清單　直飛北歐追極光

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬季限定的旅遊活動中，您最喜歡那一種？「追極光」是否在等待解鎖的旅遊計畫？從天而降絢爛的極光，見證雪地奇景的感動，踏上北角大廳拿證書，雪地帝王蟹狩獵，都是北歐冬季熱門旅遊體驗。現在就出發，直飛北歐，一次暢遊挪威、芬蘭、愛沙尼亞，圓夢凜冬幻境的幸福傳說！

▲冬遊挪威北角，到北角大廳取得榮耀證書。 圖：Havila Voyages／來源

跟著金展旅遊，在最美的時節與絢麗極光共舞！「挪威北角追逐幸福極光、帝王蟹10天」之旅，搭乘最美挪威遊輪，祈願在海上遇見幸福極光、北角證書、入住極光玻璃屋，現在報名，早鳥優惠享120歐元小費回饋。

▲帝王蟹狩獵體驗，大啖鮮美蟹肉。 圖：shutterstock／來源

冬季遊挪威、芬蘭，必要體驗一「入住極光屋」有別於置身冰冷雪原，舒舒服服入住極光屋，躺在舒適溫暖的床上，從玻璃屋頂找尋絢麗極光，幸福無比。

必要體驗二「帝王蟹狩獵」乘坐雪原雪橇前往帝王蟹狩獵場，補抓肥美碩大的帝王蟹，當場烹調的帝王蟹滋味鮮甜無比，現捕現食，豪邁品嚐帝王蟹，超級過癮。

必要體驗三「芬蘭浴」入鄉隨俗，來到芬蘭體驗芬蘭桑拿浴，在冷熱交替的方式中，感受這項世界飛物質文化遺產，冰火二重天的滋味，彷彿讓身心靈都進化了。

▲體驗挪威精華的方式之一，就是搭乘Havila郵輪感受海上美景。 圖：Havila Voyages／來源

必要體驗四「北角證書」前往世界盡頭，搭乘哈維拉（Havila）遊輪，在歐陸最北端的羅亞島北角，與巨大地球儀合影，欣賞絕壁與海峽、雲朵交織的壯景，並前往北角大廳取得榮耀證書。

▲到訪冰雪旅館與酒吧，品味佳餚美酒與手工冰雕藝術。 圖：shutterstock／來源

必要體驗五「冰雪旅館與酒吧」拜訪北歐拉普蘭，走進由冰雪、冰塊打造而成的旅館，挑戰極限，在冰雕藝術中品嚐沁涼的美酒與傳統佳餚。

搭乘渡輪，前往東北部愛沙尼亞，徜徉在中世紀歌德建築的指標性城市「塔林」，感受沙皇洋蔥頂教堂建築、世界遺產，還有塔林最美小巷「聖凱瑟琳通道」，走在石頭小巷中有滿滿懷舊感，逛遊趣味的長腿街、短腿街，體驗熱鬧的表演與藝術創作。

▲拜訪北極圈的聖誕老人村，別忘記寄送紀念明信片。 圖：shutterstock／來源

不管是不是北歐初體驗，感受冬季時節具有濃厚節慶氣息的極地生活，賞極光、拜訪聖誕老人村，走進嚕嚕米故鄉，這個冬天跟著金展旅遊，飛往北歐，暢遊挪威、芬蘭、愛沙尼亞，讓冬遊份外絢爛，也格具意義。

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