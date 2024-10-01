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秀一下快躲颱風！ 12公尺「美樂蒂&酷洛米」降臨台南碼頭 巨型充氣玩偶必拍還有燈光秀

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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酷洛米、美樂蒂粉絲尖叫了！ 超人氣三麗鷗明星「美樂蒂&酷洛米」這一回從可愛星球降落台南，台南安平遊憩碼頭在涼爽的秋季將推出「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」活動，整個台南也因為My Melody&Kuromi的到來，到處都充滿了可愛的氛圍！

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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12公尺巨型玩偶氣球於台南安平碼頭充氣測試，讓大家搶先一睹可愛風采，但因為山陀兒颱風來襲，美樂蒂&酷洛米氣偶定位完成之後，就要先收起來了，活動10/3展開，期待能如期與可愛明星們見面！

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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慶祝臺南建城400年的重大時刻，三麗鷗派出兩大人氣明星：酷洛米、美樂蒂到場齊賣萌！12公尺巨型氣球降臨台南安平遊憩碼頭，活動將在10/3（週四）至11/17（週日）舉行，時間為週一至週四12:00-20:00、週五12:00-21:00、週六10:00-21:00、週日10:00-20:00，而晚間展演的絢麗燈光秀時間是週日至週四18:00-20:00、週五和週六18:00-21:00，每半小時演出乙次，每次約5分鐘。

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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台南旅遊」臉書粉專於9/30PO出美樂蒂與酷洛米12米高巨型氣球充氣測試場景畫面，同時祈求風雨退散，讓活動於10/3能順利開幕！屆時，現場將會有多座酷洛米、美樂蒂的造型公仔在展區四周，分別有4組2公尺高的造型氣偶以及5組裝置，夜間還會搭配燈光展出，讓大家隨手一拍都是可愛照片，一起萌翻台南！

圖／翻攝台南旅遊臉書粉專
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My Melody & Kuromi 台南探險之旅活動資訊

活動期間：10/3~11/17

活動地點：安平遊憩碼頭

活動官網：https://mediasphere.com.tw/campaign/tainan_mymelody&kuromi

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三麗鷗 台南旅遊 美樂蒂

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