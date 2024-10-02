2024台中旅展優惠！用清倉價賞楓、獨家乘坐雪怪車賞藏王樹冰
2024 ATTA台中國際旅展10月25日至28日於台中國際展覽館盛大展開，旅天下聯合國際旅行社（攤位編號： A013）以「你的旅遊好鄰居」為主題參展。
2023年旅天下首度前進ATTA台中國際旅展，創下亮眼業績，今年再度參展，旅天下表示，因十分看好中、南部地區旅遊市場潛力，除了積極拓展門市加盟版圖，並深度佈局東北亞線、東南亞線、長程線「台中、高雄出發」旅遊商品，創造競爭優勢。
因日圓於國際市場仍偏弱勢，外國旅客訪日人次依舊處高峰，為振興整體旅遊品質，日本政府積極促進遊客到二線城市旅遊。如不想人擠人，要舒適賞秋景、戲雪，首推搭乘旅天下獨家包機前往東北花卷、北海道函館，享受道地怡然生活，旅天下表示，獨家包機持續熱銷，訂單能見度已達明年第一季末。
用清倉價賞楓！日本花卷28,888元起 韓國僅萬元 長程線市場獨家、最低價
用清倉價格去日本、韓國賞楓，超划算！旅天下攜手台灣虎航獨家直飛日本東北花卷，「東北花卷無自理餐5日」保證入住2天溫泉飯店，下殺至每人28,888元起；韓國「首爾樂天樂園5日」每人萬元起！「泰國大城獅子動物園5+1日」祭出清倉價21,500元起，贈送鄭王廟泰服體驗。
長線部分，「澳洲墨爾本7日」驚爆市場最低價38,900元起，再贈網卡，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢奇觀，並安排龍蝦餐。「義大利遊船威尼斯散策10日」搭乘阿聯酋航空雙點進出，每人82,900元起，揪團最高每人現抵1,800元；如想來場與眾不同的旅行，推薦市場獨家商品「南印度清奈8日」56,900元起，走訪印度文化之都清奈，體驗宗教歷史悠久、最純樸的在地生活，同樣享有揪團優惠，揪越多省越多。
戲雪、跨年、迎春賀歲早鳥開搶！短線最高折5千、長線最高折2萬
早鳥預購祭出短線最高折5,000元，長線最高折20,000元。短線部分，因體驗式旅遊越來越受到青睞，旅天下規劃日本「花卷冰之世界5日」，可採果、手作仙貝，安排前往「冰之世界」體驗在冰酒吧小酌及各式冰上運動，並乘坐市場獨家雪怪車近距離觀賞藏王樹冰奇幻美景，指定日期前下訂現降2,000元，每人48,888元起；「函館夜景浪漫小樽5日」全程入住溫泉飯店、享用帝王活蟹，安排感受冰釣公魚的樂趣，每人折3,000元。
韓國「首爾愛寶樂天雙樂園5日」早鳥價17,900元起，帶旅客前往練習雪場學習滑雪，安排韓服體驗、泡菜DIY。如想一次集滿日韓旅遊，強推「郵輪歌詩達莎倫娜號福岡、釜山６日」28,900元起。
想去東南亞Chill避冬，強推「越南富國島全程五星酒店5日」早鳥現折5,000元，每人55,900元起，安排快艇跳島遊、在富國島最浪漫日落餐廳用餐。
歲末重頭戲莫過於跨年，不能錯過台北、台中出發「香港跨年煙火4日」，用早鳥破盤價19,999元起入住都會海逸酒店，免卡位就能迎接此生必看的維多利亞港煙火。
長線則推出「西班牙全覽13日」馬德里、巴塞隆納雙點進出，升等五星飯店每人141,900元起。另外，2025年仍是極光話題年，想登上頂級法國郵輪輕鬆狩獵極光嗎？旅天下推薦「龐洛郵輪北歐夢幻極光15日」2人同行每人折2萬，每人569,000元起，再贈價值逾5,000元的領隊小費。
欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302013
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