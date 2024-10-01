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台北艾麗「3天2夜跨年住宿」早鳥開搶！加碼免費參加「倒數音樂派對」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「艾麗迎新」三天兩夜跨年住房專案，迎接2025年新年，專案即日起開放預訂，適合想要在台北101煙火下倒數迎新的賓客。此專案提供「煙火景觀房」與「城市景觀房」兩種選擇，價格分別為每房48,000元起+15.5%與37,500元起+15.5%，入住期間為2024年12月30日至2025年1月1日，並要求至少入住兩晚。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

「艾麗迎新」住房專案強調絕佳的跨年煙火視角，讓入住賓客可從房內輕鬆欣賞台北101煙火，無須擠入人群。此外，飯店將於12月31日晚間在七樓戶外花園舉辦跨年音樂派對，所有入住的賓客皆可免費參加，現場還將提供小食、飲品及調酒，讓賓客享受獨特的倒數體驗。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

除了跨年夜的派對活動，入住此專案的賓客還可免費使用飯店設施，包括七樓的高空泳池、健身房及客房電影服務。特別是戶外泳池，被譽為「台北最美高空泳池」，提供開闊的景緻，是體驗城市綠洲的最佳選擇。賓客每天早晨還可於LA FARFALLA義式餐廳享用豐盛的自助早餐，讓跨年假期更加完美。

欲了解更多專案詳情或進行預訂，請官網或電話聯繫台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，趁現在早鳥趕快揪團訂起來，一起享受難忘的跨年假期體驗。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店「艾麗迎新」三天兩夜跨年住房專案

1. 專案日期：2024年12月30日(一)至2025年1月1日(三)

- 專案須連續入住兩晚，且其中一晚需為2024年12月31日。

- 賓客可選擇2024年12月30日(一)至2025年1月1日(三)入住或2024年12月31日(二)至2025年1月2日(四)期間入住。

2. 專案價格：

- 煙火景觀房：每房48,000元起+15.5%。

- 城市景觀房：每房37,500元起+15.5%。

3. 專案內容：

- LA FARFALLA義式餐廳自助早餐兩客。12月31日戶外花園泳池跨年派對入場資格兩名。

- 入住期間免費享用健身房、戶外花園泳池及客房電影。

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