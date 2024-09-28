百貨新焦點！ A9「春水堂信義店」新裝開幕滿額送「珍奶泡麵碗」、「曾拌麵」進駐A11推限定口味

愛逛街愛吃美食，那可別錯過信義區的百貨新焦點！ 「春水堂信義店」慶祝升級改裝新開幕，除了推出獨家限定拿鐵，更帶來滿額送好禮優惠；長駐宜蘭的「曾拌麵」實體店，最新進駐信義區百貨美食街，特推川滷限定新口味，快找時間開逛開吃！

圖／春水堂提供

位於信義新光三越百貨A9的「春水堂信義店」慶祝改裝新開幕，特別推出獨家限定「香草蒙布朗拿鐵」以及「香草蒙布朗珍珠拿鐵」，將鐵觀音拿鐵升級再加入香草栗子蒙布朗，猶如品嚐法式甜點，香甜不膩。

圖／春水堂提供

此外，9/28至9/30春水堂信義店改裝開幕首三日，消費滿1,188元，加碼限量贈送「珍珠奶茶泡麵碗」，奶茶色系搭配可愛的珍珠圖案，好看又實用，粉絲們一定要入手。

由藝人曾國城於2014年創立的「曾拌麵」，繼2023年在宜蘭五結鄉開設第一家旗艦店麵館後，今年9月底開設第2家實體麵館，進駐台北新光三越A11美食街，首推A11館限定口味「川味滷肥腸乾拌麵」以及專門為素食者研發的「滬式燜烤麩乾拌麵」。

圖／PaMi曾拌麵提供

店裡提供共5款麵食，還包括重口味消費者會愛的辣蝦豚骨極鮮煨麵、剁椒涮牛肉乾拌麵、沙茶爆羊肉乾拌麵，每款售價225元至328元（附1杯飲料），以及有多款小菜可選購。