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「小人國」萬聖節下殺1.8折166元入場！穿指定顏色再送魔法糖

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／小人國提供
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知名樂園「小人國」為了迎接萬聖節，推出多項驚喜活動，讓遊客體驗濃厚節慶氛圍。活動包含「指定變裝166元」、「來搗蛋就給糖」和「按圖尋寶趣」三大主題優惠，幾乎是1.8折，超狂優惠一定要把握！

圖／小人國提供
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凡16歲以下的遊客，在10月5日、6日、10日、11日、12日及13日等指定日期，穿著80%以上橘、黑、紫三色上衣，並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，即可享166元的現場購票優惠，原價950元，立省784元。

圖／小人國提供
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小人國還特別設計了萬聖節限定「來搗蛋就給糖」活動，讓所有年齡層的遊客都能參與。只要穿著符合指定顏色的服裝，顆並持南瓜造型桶，前往園區指定商店大聲喊出「來搗蛋就給糖」，即可免費獲得彩色魔法糖，增添萬聖節的趣味氛圍。此外，園區還推出「按圖尋寶趣」，遊客可透過官網下載藏寶圖，根據線索探索園區並兌換神秘禮品。

為迎接這場盛大節日，小人國同步推出全新升級的萬聖限定爆米花，口味包括魔法焦糖、奇魅岩鹽與搖滾起司，滿足不同味蕾的需求。來小人國參加萬聖節活動，不僅可以享受多重優惠，還能體驗充滿驚奇與趣味的節慶氛圍，爸媽們，準備好帶小朋友狂歡萬聖節了嗎？

圖／小人國提供
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小人國 爆米花 萬聖節

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