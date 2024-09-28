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10月煙火秀！台茂購物中心25週年慶狂歡啟動，無人機秀、市集、野餐日接連登場
桃園台茂購物中心25週年慶正式開跑，於9月26日至10月21日期間舉辦一系列超值購物優惠及精彩活動，吸引全台消費者前來共襄盛舉。活動期間，全館推出滿千送百優惠，並涵蓋七大專區。消費者只需使用200點即可兌換200元商品券，還能享受18家銀行禮遇，超值好康不容錯過。
為慶祝國慶，台茂將於10月5日晚間19:45舉行「光輝十月煙火秀」，為期5分鐘的煙火盛宴將照亮整個夜空。此外，10月10日14:30至18:00舉辦的「好秋草地野餐日」邀請民眾攜家帶眷享受國慶假期，報名人數有限，請儘速報名參加。10月12日則有超人氣YTR泡泡哥哥帶來「波波星球唱跳會」，適合親子共遊，讓大小朋友都能樂在其中。
此外，10月10日至13日期間的「雙十市集」將聚集多家人氣美食攤位，如胖子修、鼎吉炸雞、不思閣米甜圈等，讓消費者在購物同時享受美食。台茂購物中心特別設置了廣闊的公園綠地，不僅提供野餐場地，還將在市集期間舉辦400秒無人機秀，為此次慶典增添更多亮點，趕快揪團準備衝了！
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