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山陀兒颱風逼近 太平山森林遊樂區明天下午預警性休園

林業署：北、東部森林遊樂區擬29日預警性休園

中央社／ 台北27日電
熱帶性低氣壓TD22預計30日至10月2日接近台灣。圖／取自中央氣象署
熱帶性低氣壓TD22預計30日至10月2日接近台灣。圖／取自中央氣象署

中央氣象署資料顯示，熱帶性低氣壓TD22預計30日至10月2日接近台灣，林業署今天說，受風雨影響較顯著的東部與北部地區園區，可能於29日預警性休園，也呼籲民眾勿往山區。

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，熱帶性低氣壓TD22目前位於台灣東南方海面，預計30日至10月2日最接近台灣。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，屆時北部、東部將有強降雨、各地山區均有大雨或局部豪雨發生機率，民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

林業署也說，熱帶性低氣壓可能增強形成颱風，避免從事山域活動，已在山上活動民眾，於安全無虞情形下儘速下山。

林業署也提到，為了保障遊客安全，林業保育署所轄國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛。

林業署說，尤其受風雨影響較顯著的東部與北部地區園區，可能於29日起視天氣預報預警性休園或停駛。

林業署也說，國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可至林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網查詢。阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。

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