「欒樹花海」大爆發！ 4大中部「秋日限定美景」 金黃大道、2公里最美大排、漸層4色樹步道 浪漫滿版要追

秋日必追的美景之一！ 「台灣欒樹」有最美人行道樹之稱，又名「四色樹」，現正進入爆花轉黃轉紅的最美觀賞期，快來跟著udn旅遊美食編輯一同欣賞中部欒樹花海，有壯觀的金黃大道、觀景台4色大樹、金黃閃亮自行車道、綿延2公里的最美大排，輕鬆就能捕捉綠黃紅的漸層美景。

➤台中永春南路欒樹大道

永春南路。圖／IG@chien_lan授權

台中嶺東科大旁的永春南路，道路兩側金黃中帶紅的美景，是經典必訪欒樹大道，更是不少攝影愛好者的口袋名單！

可從制高點斑馬線眺望黃金大道，一口氣能將都市高樓大廈、遠方中央山脈一同收進眼簾，成為旅客們的熱門取景地。

永春南路。圖／IG@ada_00170授權

不過，在斑馬線上捕捉延伸感欒樹大道時，別忘了注意交通安全，建議事先抓好對焦點，配合紅綠燈秒數，捕捉充滿浪漫秋意的美景。

📍地點：台中永春南路888巷附近路口

➤台中清水米粉寮大排

清水米粉寮大排。圖／IG@double.leo.tw授權

位於台中清水區的米粉寮大排步道，過去曾因設有多間米粉工廠而得名，現在依舊能看到米粉裝置藝術地標，以及秋日限定欒樹花海大景。

「米粉寮大排步道」擁滿版金黃欒樹花海，拍起來充滿秋日氛圍，現場不僅能捕捉連續綿延2公里的欒樹花海，還能將水岸橋影一同入鏡，成為「全台最美排水溝」的經典欒樹景點，也是中部熱門的欒樹取景地之一。

清水米粉寮大排(過往美圖)。圖／IG@ada_00170授權

📍地點：台中市清水區橋江南街 (搜尋「親水步道(清水綠色隧道)」)

➤彰化東螺溪親水平台&自行車道

東螺溪親水平台S自行車道。圖／IG@molly888666授權

彰化必拍的4色漸層欒樹，就在西勢里東螺溪一帶，「東螺溪欒樹親水平台」周圍鄉村田野風光圍繞，隨手一拍都是夢幻大景。

東螺溪親水平台。圖／IG@bruce570318授權

趁著秋涼時分，還能騎著單車欣賞欒樹秋色繽紛的「東螺溪自行車道 S彎道」，漸層欒樹現已轉黃，預計到了10月初會更美麗！

東螺溪親水平台。圖／IG@ada_00170授權

📍地點：彰化縣溪湖鎮西勢里(座標23.935287, 120.461332)

➤南投埔里 內埔飛場

內埔飛場。圖／IG@laiyuping9520授權

南投埔里鎮「內埔飛場」草地河堤旁，能拍到一片金黃的台灣欒樹盛開，構成一條壯觀的金黃大道，非常漂亮迷人。 內埔飛場。圖／IG@bruce570318授權

網友最新造訪目前欒樹花海狀態已由金黃轉橘紅，漸漸進入四色樹最美的時候，可悠閒漫步欣賞漸層系美景，十分浪漫！

📍地點：南投縣埔里鎮內埔路15-9號