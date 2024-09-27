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國旅小資省錢術！「高鐵國旅聯票」晚鳥優惠6折起 再抽國慶晚會門票聽江蕙演唱

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KKday 獨家推出高鐵國旅聯票指定晚鳥優惠6折起。　圖：KKday／提供
KKday 獨家推出高鐵國旅聯票指定晚鳥優惠6折起。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期北中南各地陸續有演出、藝文活動展開，為讓小資族能玩遍全台、圓夢看偶像演唱會，旅遊電商平台 KKday 與台灣高鐵獨家推出高鐵國旅聯票指定車次晚鳥優惠，於出發前3天購買指定時段車次，並搭配當地美食體驗、交通接駁、景點票券類商品，就能享有台北至台南單程票945元、台北到高雄單程票1,040元、台北到台中單程票595元的6折起優惠票價，全時段車票也有最低72折起折扣，即日起至10/31購買高鐵國旅聯票商品，再贈100元 yoxi 乘車金。

▲親子旅遊推薦高雄壽山動物園、屏東海生館、台中國立自然科學博物館。　圖：KKday／提供
▲親子旅遊推薦高雄壽山動物園、屏東海生館、台中國立自然科學博物館。　圖：KKday／提供

此外，想趁國慶假期來個台北小旅行，KKday 即日起推出購買指定日期的限定套餐方案，10/4「台北經典一日遊：故宮博物院 、龍山寺、中正紀念堂」或10/3、10/4「北投陽明山一日遊」，於當日行程結束後即贈送10/5國慶晚會門票，數量有限，送完為止。同步於即日起至9/30推出台北旅遊金抽獎活動，旅客於指定商品頁以「0元下單」，可獲得台北14間觀光人氣景點以及指定一日遊95折折扣碼，適用於國立台北故宮博物院、台北101觀景台、大魯閣 Roller186 滑輪場、忠泰樂生活極光冰場等人氣景點，更有機會抽到國慶晚會門票，可以進場看江蕙演出！

▲KKday 同步推薦熱門加購優惠商品，針對美食控主打全台米其林必比登推薦美食，圖為台中台客燒肉粥。　圖：KKday／提供
▲KKday 同步推薦熱門加購優惠商品，針對美食控主打全台米其林必比登推薦美食，圖為台中台客燒肉粥。　圖：KKday／提供

據 KKday 觀察，隨著今年高雄演唱會熱度不減，高鐵國旅聯票商品銷售截至今年8月已較去年同期成長110%，以高鐵國旅聯票銷售統計，熱門旅遊地前五名分別為，高雄、台南、台中、台北、小琉球，其中旅客最常搭配的加購商品是米其林必比登推薦美食，包含台北雙月食品、高雄弘記肉燥飯、台中滬舍餘味等知名餐廳，接續為景點票券、特色體驗及交通接駁商品，以 Xpark 都會型水生公園、台北101觀景台、台南市美術館、高雄鈴鹿賽道樂園、小琉球往返船票成為人氣選擇。

▲即日起推出購買指定日期的限定套餐。　圖：KKday／提供
▲即日起推出購買指定日期的限定套餐。　圖：KKday／提供

除了高鐵優惠票價外，同步推薦熱門加購優惠商品，針對美食控主打全台米其林必比登推薦美食，獨家推出高雄泰元泰式料理、台南阿裕牛肉涮涮鍋、高雄VASO弘肉燥飯舖、高雄老爺美食館及台南二牛牛肉湯等，加購價230元起，若是親子旅遊則推薦高雄壽山動物園、屏東海生館、台中國立自然科學博物館，加購價120元起，情侶約會、閨蜜旅遊則有台南十鼓仁糖園區、台南奇美博物館、國立故宮博物院等，加購價210元起，另有全台溫泉、郊區行程、交通接駁等多元商品，可以搭乘高鐵享受最划算的旅程。

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